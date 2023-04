Lucchese, "calcio" al Siena: sorpasso in campionato

Colpo di scena, in larga parte previsto: il Tribunale Federale ha inflitto 2 punti di penalizzazione al Siena per non aver versato entro il termine del 16 febbraio 2023, le ritenute Irpef relative al periodo novembre 2021-agosto 2022 e la mensilità di ottobre 2021. Pertanto la classifica per quanto riguarda la zona play-off, a 180 minuti dalla conclusione del campionato, cambia in maniera sostanziale. Perché il Siena scende a 47 punti, perdendo al momento l’ottava posizione, mentre la Lucchese rimane ovviamente a quota 48, che vale però l’ottavo posto in classifica.

Ecco la classifica aggiornata: Reggiana 77, Entella 75, Cesena 73, Gubbio e Carrarese 59, Pontedera 56, Ancona 55, Lucchese 48, Siena 47 (meno 2), Rimini 46, Fermana e Recanatese 43. Dunque ai rossoneri mancano 2 punti per toccare quota 50 (come lo scorso anno) ed essere matematicamente certi di entrare nella "top ten" della classifica, perché Recanatese e Fermana, pur vincendo le ultime due gare, arriverebbero al massimo a quota 49.

E’, comunque, indubbio che la squadra di Maraia farà di tutto per conservare l’ottavo posto e sperare che ad arrivare settima sia il Pontedera e non l’Ancona, ma solo per un discorso legato alla distanza. Perché sta sicuramente meglio la formazione guidata da Canzi, rispetto a quella del neo tecnico dorico Donadel. I rossoneri, intanto, proseguono la preparazione allo stadio di Saltocchio con Franco osservato speciale.

Il mediano, pur essendo tornato a lavorare con il gruppo, non sembra aver recuperato pienamente dall’infortunio muscolare, per cui al momento la sua disponibilità per il derby di sabato a Carrara è al cinquanta per cento. L’allenatore Maraia aspetterà la seduta di rifinitura di domani per prendere una decisione, sentito magari anche il parere del medico sociale.

Se Franco dovesse rimanere ancora ai box, il trio di centrocampo potrebbe essere composto da Tumbarello, Di Quinzio e Visconti, mentre in attacco la scelta finirà per premiare ancora Panico al centro con Rizzo Pinna e Fabbrini sugli esterni.

Sarà interessante vedere chi difenderà la porta rossonera dagli attacchi di Capello e soci, se ancora Coletta, oppure Cucchietti che ha scontato il turno di squalifica.

Nessuna incertezza, infine, sul rientro, in difesa, di Quirini a destra, con De Maria a sinistra e con la collaudata coppia Tiritiello-Benassai a completare il reparto.

Come noto potranno essere soltanto 200 i tifosi rossoneri che potranno seguire la squadra a Carrara, dopo la decisione presa dalla questura di Massa, alla luce delle osservazioni fatte dall’Osservartorio Nazionale sule manifestazioni sportive.

Non è certa, comunque, la presenza di tutti i gruppi della curva ovest, alcuni dei quali non hanno accettato la limitazione dei biglietti, dopo che all’andata non ci fu nessun divieto per i sostenitori apuani.

Emiliano Pellegrini