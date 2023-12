Lucchese, un bel Natale: è vittoria con l’Ancona, decide Yeboah

Lucca, 22 dicembre 2023 – La Lucchese può festeggiare un bel Natale, grazie alla vittoria contro l’Ancona. Nell’ultima giornata del girone d’andata la Lucchese affronta al Porta Elisa l’Ancona. Gorgone conferma il 3-4-3, con l’unica novità il debutto in attacco in campionato di Yeboah.

I rossoneri si si fanno vedere al 4’ con un destro di Russo che termina alto sopra la traversa. Ancora Russo al 13’ con la sua conclusione scaglia l’esterno del palo. Al 14’ il capitano Tiritiello è costretto ad abbandonare il campo per un problema muscolare, al posto Merletti. Russo ci riprova al 27’ ma il suo destro ancora una volta finisce a lato.

L’Ancona alla mezz’ora si fa vedere in un paio di occasioni dalle parti di Chiorra, ma grazie Gucher che riesce ad intercettare le giocate avversarie, non ci sono pericoli rilevanti. Il primo tempo non regala altre occasioni e finisce in parità, ma nel secondo tempo ci vorrà un’inversione di rotta se i rossoneri vogliono portare a casa questi tre punti.

La Lucchese ritorna in campo con il piglio giusto ed al 7’ passa in vantaggio, con Yeboah, che è bravo a sfruttare una respinta corta del portiere dorico su un rasoterra di Benassai. Al 13’ rossoneri vicini al raddoppio con Tumbarello, ma il suo destro finisce di pochissimo a lato. L’Ancona fatica a venire fuori, e non riesce a creare grandi occasioni. Al 34’ la Lucchese rimane in dieci uomini per l’espulsione di Gucher per proteste e subito l’Ancona cerca di approfittare con Spagnoli, ma Chiorra gli dice di no. La Lucchese porta a casa finalmente i tre punti, che ormai mancavano dalla gara interna contro l’Entella.

Il tabellino

Lucchese Ancona 1-0

LUCCHESE (3-4-3): Chiorra; Tiritiello (14’ pt Merletti), Gucher, Benassai; Quirini, Tumbarello, Cangianiello, Visconti (30’ st Alagna); Russo (30’ st Djbril), Yeboah, Rizzo Pinna (43’ st Sueva). (A disp.: Coletta, Berti, Perotta, Toma, Romero, Quochi, Leone, Guadagni, Magnaghi). All. Gorgone.

ANCONA (3-4-3): Perucchini; Marenco (14’ st Mattioli), Pellizzari, Dutu; Clemente, Saco (35’ st Gavioli), Nador (1’ st Basso), Agyemng; Energe (14’ st Paolucci), Spagnoli, Cioffi (35’ st Kristoffersen). (A disp.: Vitali, Testagrossa, Kristoffersen, Radicchio, Barnabà). All. Colavitto. Arbitro: Iannello di Messina.

Marcatore: 7’ st Yeboah.

Note: angoli 6-3; espulsi al 34’ st per proteste Gucher e al 45’ Vignale preparatore dei portieri per proteste; ammoniti Benassai, Visconti, Chiorra, Saco e Basso; recupero 1’ pt e 5’ st; spettatori 1.910.