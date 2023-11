Libertas . Scontro diretto per sognare

Scontro diretto per la Libertas che questa sera alle 18.15 va a fare visita sul parquet del Palcalcinaia al Pastificio Caponi. Una sfida tra due roster che si trovano appaiate in classifica con otto punti. "Sarà una partita molto difficile – ha commentato Romani – perché affronteremo una delle migliori squadre del campionato anche se nel recupero infrasettimanale è stata sconfitta dal Vela Viareggio. Sono un roster ben allenato da Ierardi, molto organizzato, che ci metterà in difficoltà in tutti i modi. E’ una formazione molto profonda e per ogni ruolo hanno due titolari, mentre noi abbiamo qualche problema di formazione con Lombardi sempre fuori per infortunio, mentre Giusti ha un problema e sicuramente non sarà della gara. Ci saranno anche altri acciaccati e per questo per noi è una corsa contro il tempo e durante la settimana non siamo riesci ad allenarti al completo. Siamo in un buon momento per quanto riguarda i risultati e questo sarà un test di livello altissimo, dove dovremmo fare una partita con la massima concertazione e cercare di resistere ai loro ritmi ed aggressività. Cercheremo di fare come sempre del nostro meglio"

Alessia Lombardi