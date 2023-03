Le gialloblu del Porcari riprendono il vizio... della vittoria Primato in classifica: prime con quattordici punti

Vittoria e primato. Torna il sorriso sui volti delle ragazze del Basket femminile Porcari nella gara vinta con Montecatini. In un campionato che si sta rivelando sempre più avvincente con ben quattro squadre a 12 punti (Firenze, però, deve recuperare una partita) sono le gialloblu a guidare la testa della classifica con 14. L’avvio del match non appare proprio dei migliori per le ragazze di coach Salvioni che impiegano un quarto di partita per prendere le misure alle avversarie. Ed in effetti è nel secondo parziale che si viene a creare quel gap utile ad affrontare la seconda parte di gara con tranquillità.

Si va alla pausa lunga con la tripla di Parlanti che produce un vantaggio di 17 punti (36-19). Le termali reagiscono e provano a ridurre le distanze con i canestri di Belluomini, ma le padroni di casa si dimostrano vere leonesse sotto canestro recuperando rimbalzi poi concretizzati in punti. Negli ultimi 10’ Porcari controlla agevolmente la gara chiudendo definitivamente i conti. Prossimo impegno domani a Castelfiorentino. Al termine, coach Francesca Salvioni commenta: "Sono molto soddisfatta della prestazione della squadra, le ragazze sono riuscite ben presto ad imporre il loro ritmo grazie anche ad un ottimo lavoro difensivo. Prova corale, da vera squadra". Il tabellino di Porcari: Danesi, Del Carlo 2, Fusco 7, Tessaro 7, Belfiori 13, Casentini 2, Parlanti 7, Giovacchini 2, Collodi 3, Melchino 2, Giusti 4, Bartoli 17. All.: Francesca Salvioni.

Ma. Ste.