La Pantera si prepara alla roulette Play-off: attesa per i futuri avversari

Mentre è già tutto deciso, sia per quanto riguarda la promozione in "B" (Reggiana), che per la retrocessione in "D" (Montevarchi), saranno gli ultimi 90’ a stabilire la futura griglia dei play-off e in particolare le posizioni che vanno dalla quarta alla decima. Attualmente, dal basso, la situazione è questa: Rimini 46, Siena 47, Lucchese 48, Ancona 58, Pontedera 59, Gubbio 60 e Carrarese 62. Sulla carta sono Lucchese e Rimini ad avere gli impegni più agevoli, perché l’Olbia, di scena al "Porta Elisa", è salvo e perché il Rimini ospita un Montevarchi già retrocesso. I rossoneri puntano a fare meglio dello scorso anno, quando si classificarono ottavi con 50 punti. Per farlo, la squadra di Maraia non avrà che una sola opportunità: battere i sardi guidati dal superbomber Ragatzu e con i tanti "ex" (come Nanni, Zanchetta e Babbi) e chiudere a quota 51.

Molto più incerta la situazione delle altre. Il Siena alle prese con l’Entella che vuole chiudere al secondo posto; l’Ancona deve assolutamente vincere a Recanati se vuole scavalcare Pontedera o Gubbio, a confronto diretto al "Mannucci". I dorici del neotecnico Donadel dovranno, però, fare i conti con la Recanatese che, vincendo, potrebbe rientrare di rincorsa, a patto che il Montevarchi faccia un brutto scherzo al Rimini (abbastanza improbabile).

E può essere, addirittura, attaccabile la quarta posizione della Carrarese, perché la Vis Pesaro avrà assoluto bisogno di punti, non per centrare la salvezza, ma per conquistare la migliore posizione nei play-out. Ci sono, insomma, ancora troppi incroci per capire chi potrà essere l’avversario della Lucchese il 30 aprile, primo turno dei play-off.

Ricordiamo il regolamento: la quinta in classifica contro la decima, la sesta contro la nona e la settima contro l’ottava (gare secche). Una cosa la possiamo dire già da ora: i tifosi fanno il tifo per l’Ancona, perché vorrebbero evitare di affrontare il Gubbio e la stessa Ancona e preferirebbero giocare vicno casa, a Pontedera. Ma, intanto, ci sono ancora da disputare gli ultimi 90’ della "regular season" contro l’Olbia, in un "Porta Elisa" pronto ad applaudire Tiritiello e compagni per aver raggiunto l’obiettivo della vigilia: un posto nella "top ten".

La squadra riprende oggi la preparazione in un clima che sarà disteso. Contro l’Olbia si svolgerà la "Giornata rossonera". Per la prima volta sarà possibile acquistare i biglietti dei settori di curva e gradinata al prezzo simbolico di un euro, più diritti di prevendita. E, proprio per questo, il club lancia l’iniziativa "Riempiamo il Porta Elisa", colorando gli spalti con il rosso ed il nero, per ringraziare fino alla fine questa squadra che anche quest’anno ha centrato l’obiettivo dei pla-yoff.

La prevendita sarà attiva da mercoledì 19 aprile sul sito Go2 e presso il Point Rossonero sotto la tribuna del "Porta Elisa" con i seguenti orari: mercoledì 19, giovedì 20 e venerdì 21 ore 15.30-19; sabato 22 ore 10.30-13 e 15.30-19; domenica 23 dalle 10.30 fino all’inizio del match al botteghino dello stadio. I biglietti saranno acquistabili anche presso i punti vendita: Edicola Tabacchi "La Pergamena" di Pirrera Gaetano Simone (via Roma 63 a Porcari) Lucca Carta (via Romana Est 140 a Porcari).

Emiliano Pellegrini