La Lucchese si prende il derby: 2-1 al Pontedera

Lucca, 25 novembre 2024 – La Lucchese ritorna a conquistare i tre punti al Porta Elisa dopo ben otto mesi. L’ultima vittoria in casa risaliva al 10 marzo 2024 nella sfida contro l’Oblia.

Lucchese e Pontedera si affrontano alla ricerca di punti pesanti per uscire da una situazione di classifica molto preoccupante. In campo tanti ex nelle fila rossonere Gasbarro, Magnaghi, Gemignani e Catanere, mentre per i granata Martinelli ed Espeche. La Lucchese parte subito aggressiva e al 7’ passa in vantaggio. Saporiti mette sul secondo palo un bel traversone dove arriva Magnaghi, che porta in vantaggio i rossoneri segnando il gol dell’ex. Poco dopo i tifosi della Curva Ovest espongono uno striscione di contestazione nei confronti del Comune e della società. Tornando al calcio giocato i rossoneri tengono in mano il gioco e non concedono niente al Pontedera, che si fa vedere soltanto al 25’ con un colpo di testa di Italeng, che Coletta para senza grandi problemi.

Poche però le occasioni dei padroni di casa, dopo il gol del vantaggio, con la partita che si è imbruttita e che non ha regalato altre azioni degne di nota. Al 35’ Saporiti ha una buona occasione, ma il portiere para a terra. Ci prova anche Magnaghi poco dopo, con un bel fendente che finisce di poco a lato. Al 40’ arriva il pareggio del Pontedera con Italeng, che è bravo a sfruttare sul secondo palo un cross di Peretta. Lucchese che inizia in avanti nel secondo tempo e al 5’ ci prova Saporiti con un rasoterra che finisce a lato. I rossoneri tornano di nuovo vantaggio con il numero settanta che realizza un gran gol, su passaggio di Catanese. La formazione di casa vuole chiudere i conti e al 30’ per poco Saporiti non realizza la sua doppietta di giornata, ma la palla si stampa sulla traversa. La gara in pratica termina qui con i rossoneri che sono stati bravi questa volta a gestire il vantaggio e a non correre pericoli. Sabato si torna di nuovo in campo questa volta alle 15 sul campo della Vis Pesaro. Da segnalare nel recupero l'ingresso in campo di Gucher al suo debutto stagionale.

Il tabellino

Lucchese Pontedera 2 – 1

LUCCHESE (3-5-2): Coletta; Sabbione, Fazzi; Gasbarro; Gemignani, Quirini (52' st Gucher), Tumbarello, Catanese, Antoni (29’ st Visconti); Saporiti (39’ st Djibril), Magnaghi (39’ st Costantinno). (A disp.: Palmiani, Allegrucci, Dumbravanu, Frison, Selvini, Ndiaye, Mozzillo, Visconti, Botrini, Cartano, Moschella). All. Gorgone.

PONTEDERA (3-4-1-2): Tantalocchi; Guidi (1’ st Pretato), Espeche, Martinelli (20’ st Gagliardi); Cerretti (28’ st Ambrosini), Sala (29’ st Corona), Ladinetti, Perretta; Pietra; Ianese, Italeng. (A dip.: Calvani, Vivoli, Vanzini, Gagliardi, Maggini, coviello, Benucci, Maiello, Innocenti). All. Menichini.

Arbitro: Marotta di Sapri.

Reti: 7’ pt Magnaghi, 40’ pt Italeng, 21’ st Saporiti.

Note: angoli 2-5; ammoniti Fazzi, Gorgone, Quirini, Sabbione, Guidi, Martinelli e Gagliarsi; recuperi 1’ pt e 8’ st; spettatori 2.104; serata fresca, tipica novembrina, terreno in buone condizioni.