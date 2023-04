La Lucchese ritorna nelle mani di Coletta Il portiere titolare in campo contro l’Entella

Il robusto pareggio di Cesena ha permesso, ad una Lucchese tatticamente perfetta, di scavalcare in classifica il Siena (sono imminenti, infatti, i primi due punti di penalizzazione nei confronti dei bianconeri), di portarsi all’ottavo posto e di tenere a distanza il Rimini. La squadra, sollecitata dal trainer a dimostrare di meritare i playoff, dopo il pari contro la Fermana (domenica ha battuto nettamente il Siena!), che aveva creato qualche malumore tra i tifosi.

Tra le molte cose positive viste a Cesena, oltre alla splendida semi-rovesciata di Panico, autentico match-winner, da sottolineare la convincente prestazione offerta dal difensore De Maria che Maraia, sorprendendo un po’ tutti, ha mandato al debutto. Tra le note meno positive, i due cartellini gialli rimediati da Quirini e Cucchietti. Sia il giovane difensore lucchese, che ha tenuto botta contro un avversario forte, che il portiere, erano in diffida e, pertanto, non saranno disponibili per l’incontro di giovedì sera (ore 20.30) al "Porta Elisa", contro l’Entella.

Lo squadrone ligure ha agguantato, in vetta alla classifica, la Reggiana, ma in realtà è primo, perché in vantaggio nello scontro diretto con gli emiliani. Ma, se l’Entella vuole rimanere in testa fino alla fine, dovrà, intanto, fare i conti con la Lucchese che non farà sconti, dovendo pensare a se stessa, a conquistare gli ultimi punti utili per centrare quello che è diventato l’obiettivo: l‘ottavo posto.

Per la sostituzione di Quirini, vera rivelazione, Maraia ha due soluzioni: Alagna e Merletti, con il primo favorito, mentre tra i pali tornerà Coletta. Il trentunenne romano è finito in infermeria dopo il derby casalingo contro il Pontedera del 14 settembre scorso, in seguito alla lesione parziale del crociato posteriore del ginocchio destro. Un infortunio serio che ha comportato un lungo periodo di cure. Da oltre un mese, Coletta – che tornerà a portare la fascia di capitano – , ha ripreso ad allenarsi regolarmente ed ora è pronto per difendere la porta rossonera dall’attacco che, verosimilmente, gli porteranno giocatori del calibro di Merkai e Zamparo, le punte di diamante dell’Entella.

Quella di Coletta, fermo quest’anno a 3 presenze, non sarà, probabilmente, l‘unica novità, perché Maraia – sempre attento a preparare le partite, sulla scorta delle condizioni psico-fisiche dei suoi, ma anche sul tipo di avversario da affrontare – potrebbe attuare qualche altra sorpresa, sul tipo di quella di De Maria, uscito nel finale per crampi. Da valutare le condizioni di Franco che ha abbandonato il terreno intorno alla mezz’ora della ripresa per un problema muscolare. Non dovrebbe trattarsi, comunque, di roba seria.

Ieri, infine, la squadra ha svolto un allenamento defatigante.

Emiliano Pellegrini