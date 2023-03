Il Castelnuovo e la forbice

Ancora una squadra pistoiese sulla strada del Castelnuovo, lanciato verso i play-off, sempre con l’incognita della "forbice", però. Oggi, alle 15, allo stadio "Nardini", arriva il Casalguidi di Paolacci, società che, quest’anno, festeggia il centenario della nascita. All’andata vinsero i gialloblu per 1-0, con gol di Galletti su calcio di rigore.

"Dobbiamo essere concentrati – commenta l’allenatore Riccardo Contadini – in quanto i pistoiesi sono tranquilli in classifica e giocheranno in scioltezza e, questo, li fa diventare ancora più pericolosi. Noi abbiamo soltanto un risultato cui pensare ed è quello dei tre punti, se vogliamo inseguire l’obiettivo che la società si era prefissata e, cioè, quello dei play-off".

"Come si sa – ha aggiunto Contadini – tutto questo, però, non dipende tutto da noi, dato che c’è la “forbice”. Attualmente, fra la Larcianese seconda e noi, quinti, ci sono dieci punti e, questo, vorrebbe dire la nostra esclusione, qualunque siano i nostri risultati sul campo. Infatti bisogna scendere a 8 punti di distacco dalla seconda, altrimenti la “forbice” sarà fatale sulla quinta. Comunque non è il momento di usare la calcolatrice e fare conti matematici: importante è vincere e, soprattutto, sarei soddisfatto se un nostro successo fosse raggiunto come nelle ultime giornate, cioè giocando bene e con determinazione".

Il Castelnuovo recupera capitan Francesco Inglese, mentre incerti sono Casci e Telloli per problemi muscolari.

Soddisfatto di questo buon momento anche il presidente Dino Dini. "Il cambio alla guida della squadra – commenta – sta dando buoni risultati. Sentivo che ci voleva e, forse, con il senno di poi, poteva avvenire un po’ prima".

Dino Magistrelli