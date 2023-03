Il Bieffe Porcari è inarrestabile Difesa perfetta: il derby è suo

Con una difesa perfetta, arriva l’ennesimo successo, stavolta con Viareggio, nel derby, 69-32, per Bieffe Porcari. Primo posto da mantenere per la griglia play-off, in coabitazione con la PF Firenze, vittoriosa anch’essa con Montecatini: sarà, quindi, determinante lo scontro diretto di domenica prossima al palazzetto San Marcellino.

L’approccio alla gara è stato ottimo. Si temeva un calo di concentrazione che si è verificato solo in parte. Le padrone di casa sono partite forte, con una discreta intensità di gioco, sia nelle fasi di attacco che in difesa. Giusti firma i primi punti dai tiri liberi, dando il via ad una serie di realizzazioni di squadra che permettono di chiudere il primo quarto già con un discreto vantaggio (12-4). Nel secondo periodo le viareggine tentavano di reagire con Rugani e Di Simo, ma le realizzazioni delle gialloblu, con Bartoli (top score con 30 punti a referto), Parlanti e Tessaro, però, portavano alla pausa lunga con un gap notevole: 35-13.

Al rientro non restava che gestire il vantaggio acquisito. Soddisfatta coach Francesca Salvioni: "Le ragazze sono partite forte e poi abbiamo controllato. Adesso ci attende lo scontro diretto con Firenze: se riusciamo a mantenere questo atteggiamento, sono fiduciosa per il buon esito finale".

Bieffe Porcari: Danesi 2, Del Carlo 2, Fusco, Tessaro 8, Belfiori 2, Casentini 2, Parlanti 10, Giovacchini 2, Bonciolini 2, Melchino 5, Giusti 4, Bartoli 30.

Mas. Stef.