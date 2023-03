Il Bcl insegna l’Abc al Castelfiorentino

BCL

104

ABC

70

BASKETBALL CLUB LUCCA: Landucci 3, Burgalassi 6, Lenci 4, Lippi 22, Barsanti 23, Russo 6, Tempestini 5, Del Debbio 4, Simonetti 22, Piercecchi 1, Pierini 8, Rinaldi. All.: Nalin.

ABC CASTELFIORENTINO: Lazzari 2, Lilli, Pucci 4, Merlini 13, Scali 21, Cantagalli 8, Nepi 16, Tavarez, Ticciati, Ciciliano, Delli Carri 6, Belli. All.: Angiolini.

Arbitri: Orlandini di Livorno e Cavasin di Rosignano.

Note: parziali 27-18, 49-41, 85-60.

LUCCA - Demolito il Castello che, al "Palatagliate", ritorna... all’ABC, mentre, per i biancorossi, di coach Nalin superato l’esame di laurea contro una big del campionato, letteralmente spazzata via. Rimanongo ancora inesplorati i meccanismi per cui Lucca ha vinto solo 4 delle prime 18 partite e, successivamente 6 su 7. Ma quella del turno infrasettimanale dimostra come Barsanti e compagni possano puntare alla serie "B". Personalità, sicurezza, fiducia, entusiasmo, tecnica: tutto sincronizzato come un orologio svizzero contro l’ex capolista, forse non nel suo momento migliore, ma una signora squadra.

La gara dura un tempo. I padroni di casa lavorano bene in attacco e in difesa, più 9 nel primo periodo, con il team della Valdelsa che prova a resistere chiudendo a meno 8 all’intervallo lungo. Nel terzo periodo, però, i biancorossi diventano devastanti e, con un parziale di 36-19, chiudono i conti. Un quarto tempo da garbage time prolungato, tutta la panchina in campo, compresi i giovani e con due ulteriori ciliegine sulla torta: concessi solo 10 punti ai castellani e toccato e superato il muro dei 100 punti.

La franchigia del presidente Benigni è, adesso, decima. Dentro la griglia della poule promozione, anche se Bama e Mens Sana Siena hanno una partita in meno e proprio la storica squadra pluriscudettata nei tempi d’oro sarà la prossima avversaria, fra poche ore, domenica 19 marzo, ore 18, nella città del Palio, dove non è mai facile. In più c’è un dato che deve far riflettere: la Mens sana, in trasferta, ha un record di 1-10, una sola vittoria, ma in casa è di 8-4, pari al 75% . Insomma, da quelle parti il fattore campo esiste eccome. L’importante è che Lucca mantenga, in questo finale di stagione, la stessa "fame" a livello agonistico che si è vista nell’ultimo mese e mezzo.

Massimo Stefanini