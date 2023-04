Il Bama perde il treno decisivo per i play-off

BAMA

76

MENS SANA

87

BAMA ALTOPASCIO: F. Creati 12, Ghiaré, Nieri n.e., Bini Enabulele 17, M. Creati 7, Tarzan n.e., Salazar 25, Mandroni n.e., Lorenzi 6, Nannipieri 2, Mencherini 7. All.: Pistolesi.

MENS SANA SIENA: Buca 3, Pannini 13, Iozzi 12, Lazzeri 2, Menconi 14, Benincasa 4, Milano 7, Sabia 15, Tognazzi 17, Bacci. All.: Binella.

Arbitri: Baldini di Castelfiorentino e Cavasin di Rosignano.

Note: parziali 22-15, 43-37, 58-57.

PONTE BUGGIANESE - Sul treno play-off sale la Mens Sana Siena che vince lo scontro diretto, stacca il Bama di quattro lunghezze e, con il 2-0 negli scontri diretti, è come se fossero sei, a quattro turni dalla fine della regular season.

I rosablu, per utilizzare la metafora del presidente Sergio Guidi, rimangono sul marciapiede della stazione con le valigie in mano. Eppure la truppa di coach Pistolesi potrebbe cercare di saltare su un ultimissimo convoglio che passa dalla partita interna contro il Costone Siena, attualmente dodicesimo, all’ultimo posto utile per la poule promozione, avanti di due lunghezze rispetto a Bini e compagni che, contro la Mens Sana, la rimonta l’hanno subìta.

Altopascio parte forte e, nel primo tempo, raggiunge anche la doppia cifra di vantaggio. Nella ripresa, però, è un’altra musica: la rimonta biancoverde è come l’alta marea, lenta ma inesorabile. Il sorpasso nell’ultimo quarto. C’è anche una protesta per una decisione arbitrale discutibile che, a 98 secondi dalla fine, sul - 5 per il Bama, non è stato convalidato un canestro di Bini su stoppata dubbia del romeno mensanino Buca. Ma, probabilmente, la decisione non ha determinato il risultato finale. Forse ha inciso di più, tecnicamente parlando, il 2034 ai liberi: un misero 59%.

Non è bastato nemmeno il recupero stile Lazzaro di Nannipieri: "Quasi sicuramente – dichiara Guidi – la Mens Sana, cui faccio i complimenti, avrebbe vinto lo stesso. Sono superiori a noi in modo evidente. Ma un tale macroscopico errore è stato visto da tutto il palasport. Detto questo, voglio fare un grande plauso alle due tifoserie in un “Palapertini“ ribollente di tifo. Uno spettacolo. Un particolare grazie ai nostri tifosi e allo staff tecnico. Quando vengono chiamati in causa, rispondono sempre presente con passione e con il coinvolgimento delle giovanili rosablu. Anche se tali eventi si svolgono da tredici anni a nove chilometri dal paese che rappresentiamo nella massima categoria regionale. Tutto questo a causa di evidenti colpe, reiterate nei lustri, della politica locale". Fin qui Guidi.

Tra poche ore si ritorna sul parquet, domani, alle ore 18, a Quarrata contro una formazione, allenata dall’"ex" Tonfoni, ormai sicura dei play-off e che cerca il miglior piazzamento possibile.

Massimo Stefanini