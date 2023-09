Gp Parco Alpi Apuane Doppietta nella marcia

Doppietta del Gp Parco Alpi Apuane con il primo e secondo posto nella marcia Straca a Vaccareccia di Aulla, sulla distanza di 9 chilometri.

Primo assoluto Marco Sagramoni, ex ciclista dilettante, ora passato al podismo, in 30’45“ davanti al compagno di squadra il garfagnino Nicola Vanni in 30’54“.

Poi da sottolineare tra gli atleti del presidente Graziano Poli, diversi primi posti di categoria con Adriano Mattei di Villetta San Romano in 32’16“, con il lucchese Marco Osimanti in 34’07“, Francesco Nardini di Piazza al Serchio in 36’11“, il lunigianese di Casola Lucio Cupelli, organizzatore della "Corri a Casola" in 37’57“.

I successi del team, però, non si fermano qui, per quello che è un periodo assolutamente positivo in varie competizioni e discipline.

Poi due secondi posti di categoria per Luciano Bianchi di Equi Terme in 38’20“ e Gino Cappelli di Vinca in 40’55“. Terzo posto di categoria per Fabrizio Santi di Villetta di San Romano in 41’18“.

Buone le prove per il lucchese Maurizio Pierotti, il lunigianese Mirco Toma, Manuel Tilocca di Porcari, il ligure Marco De Nevi e Simone Bordigoni di Resceto. Nella marcialonga da Cavalese a Moena, in provincia di Trento, sulla distanza di 26 chilometri, primo posto di categoria per Flavia Cristianini in 2h 02’24“, secondo posto di categoria per Mimmo Marino in 1h48’24“ e buona prova per Paolo Cogilli in 1h54’07“, tutti e tre appartenenti alla categoria 50-54 anni.

Invece sulla distanza di 21 km, sempre nella marcialonga di Moena, primo posto di categoria per Alessandro Marlia (categoria 55-59 anni) in 1h30’58“e terzo posto di categoria per Francesca Tesconi in 1h48’40“.

Nella maratona di Petra in Giordania, sulla distanza di 42,097 chilometri, quarto assoluto e primo degli italiani in gara è stato Francesco Luparini in 3h31’.

Dino Magistrelli