Gesam travolto dal Famila a Schio E preoccupa l’infortunio a Frustaci

FAMILA wuber

109

GESAM GAS & LUCE

51

FAMILA WUBER SCHIO: Bestagno 8, Mestdagh 15, Sottana 2, Verona 13, Howard 18, Sventoraite 6, Crippa 2, Keys 9, Penna 2 e Ndour 12. All.: Dikaioulakos.

GESAM GAS & LUCE LE MURA LUCCA: Cappellotto, Treffers ne, Natali 7, Tulonen 10, Parmesani 4, Bocchetti 9, Miccoli 5, Gilli 2, Frustaci 5 e Morrison 3. All.: Andreoli.

Arbitri: Dionisi, Calella, Corrias.

Note: parziali 31-20, 62-31, 84-40.

SCHIO - Gesam chiude il suo trittico settimanale cadendo nettamente a Schio. Il risultato finale racconta di una partita mai in discussione: troppo superiore la capolista, non a caso ancora in corsa su tre fronti, per le lucchesi, costrette ad accorciare ulteriormente le rotazioni per l’assenza di Treffers e per gestire il minutaggio delle acciaccate Miccoli e Morrison. Desta preoccupazione, inoltre, l’infortunio a un dito, molto simile a quello occorso al capitano biancorosso un mese fa, subìto da Frustaci. Da capire se la playmaker lombarda riuscirà a recuperare in tempo per il delicato impegno interno di mercoledì 8 marzo, alle 20.30, contro l’Akronos Moncalieri.

Il tentativo di restare il più possibile a contatto Schio è durato solo il quarto iniziale. In casa scledensi, al di là delle alte percentuali al tiro, da sottolineare le quattro cestiste andate in doppia cifra (Verona, Howard, Mestdagh e Ndour). Il riacutizzarsi del vecchio problema al ginocchio destro di Treffers induce Andreoli a non rischiarla. Gesam si presenta con Tulonen, Miccoli, Natali, Bocchetti e Morrison. Lucca parte in maniera propositiva. Se Schio colpisce sotto il pitturato grazie al tandem Ndour-Keys, il team di Andreoli replica dall’arco con le triple di Miccoli e Tulonen che valgono il momentaneo 8-10, per quello che sarà l’unico vantaggio di serata. Al rientro dal time- out chiamato dal tecnico greco, inizia lo show di Howard. Che piazza nove punti consecutivi che ribaltano il punteggio sul 17-10. Una "bomba" dall’arco di Bocchetti riduce il gap. In qualche modo Lucca, affidandosi alle giocate individuali come nel caso di Parmesani, resta in linea di galleggiamento, prima che un’altra conclusione vincente dai 6.75 metri di Howard chiuda il primo quarto sul 31-20. I successivi 10’ si aprono con sette punti filati griffati Mestdagh.

Le Mura trova la via del canestro da tre, ancora una volta con Tulonen. La lunga finlandese sarà l’unica biancorossa a toccare la doppia cifra di punti. L’impegno e la buona volontà non difettano al team di Andreoli, ma ormai le padrone di casa hanno trovato il ritmo giusto per colpire da tutte le posizioni. Il 62-31 con cui si arriva all’intervallo lungo è una polizza sulla vittoria del Famila. I restanti 20’ hanno veramente poco da dire. Con la situazione di punteggio compromessa, le ospiti centellinano ulteriormente il minutaggio di Miccoli e Morrison, mentre Schio può dare spazio a tutto il proprio sterminato roster. Nel finale, come detto in apertura, resta la nota dolente per il Gesam dell’infortunio patito da Frustaci. Una nuova tegola sulla complicata stagione delle biancorosse, raggiunte in classifica a quota 8 da una Bruschi S.Giovanni corsara proprio a Moncalieri.