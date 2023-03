Gesam: fai la Pantera contro la Leonessa

In terra bresciana, oggi, – palla a due alle ore 18, al "Palaleonessa" – , Gesam Gas & Luce Le Mura si gioca molte delle sue possibilità di agguantare un posto tra il decimo e l’undicesimo che permetterebbe di giocare i play-out da una posizione di vantaggio.

Per farlo ci vuole la terza vittoria consecutiva e un’altra prestazione convincente, contro un’avversaria che, malgrado sia retrocessa, non starà certo lì a far regali. Perché, se ci basiamo sul facile successo della gara di andata a Lucca, 60-48 il finale, dobbiamo anche valutare che, in quella sfida, era assente la stellina Carlotta Zanardi, una 2005 figlia dell’allenatore Stefano, che, quest’anno, si giocherà, con la veneziana Matilde Villa, il premio quale miglior giocatrice giovane di tutta la "A1". Nata e cresciuta cestisticamente nella Brixia, alla sua prima esperienza nella massima serie e con i suoi diciotto anni compiuti qualche giorno fa, Zanardi segna 15.9 punti, prende 4.9 rimbalzi e smazza 4.1 assist a gara: cifre di tutto rispetto per una straniera, quindi eccezionali per questa giovanissima.

Gesam, dal canto suo, porta per la prima volta sul parquet Lisowa Mbaka e, questo, sarà un grande motivo di curiosità per chi seguirà la gara. In questi primi approcci sul parquet del "Palatagliate" sono due le cose che saltano agli occhi seguendo questa ragazza.

La prima è un fisico molto strutturato e muscolato, pur senza altezze che ne avrebbero fatto un’ottima giocatrice da pitturato.

La seconda una solarità ed una disponibilità che mettono allegria anche in chi la vede da fuori e che, come ha già fatto Sara Bocchetti al suo arrivo a stagione in corso, contagia anche le altre ragazze. Atleticamente Lisowa Mbaka (foto) è ok, dopo aver giocato non più di un paio di settimane fa l’ultima sua gara nella sfida tra Venezia e Elitzur Ramla.

Lavoro alacre per lo staff tecnico e medico, visto che, oltre ad inserire la nuova giocatrice belga, si deve anche recuperare la lunga Treffers, in panchina per 40’ nella vittoriosa trasferta di domenica scorsa a Ragusa. Le altre dovrebbero essere tutte a posto.

Intanto Brescia smobilita, liberando Brooke Johnson, ingaggiata in un nanosecondo dalla Reyer Venezia. Mancheranno 15.7 punti e 5.3 rimbalzi alle lombarde: la miglior realizzatrice fin qui!

Il roster della Leonessa, in stagione, è stato un vero e proprio porto di mare, con giocatrici che arrivavano ed altre che partivano; quindi, azzardare un quintetto quando si contano ben venti giocatrici a referto fino ad oggi, non è un esercizio facile. Rmb Brixia-Gesam Gas & Luce Lucca sarà diretta da Enrico Boscolo, Claudia Ferrara ed

Emanuela Tommasi.

Un occhio agli incroci delle dirette concorrenti per chiudere: Moncalieri, che sta due punti sopra, ha la difficile trasferta di Campobasso; Faenza, che sta a pari con Le Mura, gioca in casa con la lanciatissima Crema di coach Beppe Piazza.

Antonio Piscitelli