Favarin nuovo trainer del Tau "Sfida stimolante, ce la faremo"

Giancarlo Favarin è il nuovo allenatore del Tau Altopascio. Ha accettato subito la proposta del club amaranto, con annesso accordo economico, mancava solo l’ultimo dettaglio. L’allenatore pisano doveva risolvere il contratto con il Prato, altra compagine di serie "D". Fatto questo, fumata bianca ed annuncio. Favarin ha vinto campionati del Nazionale Dilettanti con Castelnuovo, Massese, Lucchese (stagione 2008-2009 e in quella successiva trionfò pure nell’allora "C2"), Venezia, Fidelis Andria. Ha allenato anche il Pisa e il Viktoria Zivkov, in Bulgaria. Insomma, una carriera di notevole lustro e blasone.

Alla Lucchese era ritornato nella stagione 2018-2019, nella quale ottenne un successo che non figura negli almanacchi, ma è da record mondiale: sul campo salvò la Pantera, dopo il famoso spareggio e i rigori di Bisceglie, nonostante in quella stagione la Lucchese avesse accumulato oltre 20 punti di penalizzazione per inadempienze varie a livello amministrativo. Conosce la categoria, anzi, è un lusso per la "D". Esperienza, genialità tattica e, quando serve, pure la patente di sergente di ferro. L’ideale per centrare la salvezza con l’ambiziosa matricola del presidente Semplicioni. Debutterà domenica prossima, in casa, contro il Terranuova Traiana, ex ultima in classifica che ha battuto l’ex capolista Pianese ed è in gran forma. Match da vincere assolutamente.

Ecco le prime parole di Favarin. "Ho accettato – ha spiegato –, perché questa rappresenta, per me, una sfida stimolante, con una società seria ed ambiziosa. Questo girone è tra i più ostici della “D”, non c’è mai nulla di scontato. Credo che questa squadra abbia tutto per fare bene; lavoreremo duramente ogni giorno per raggiungere l’obiettivo. Vado subito in campo per guardare in faccia i giocatori e preparare la sfida di domenica".

Massimo Stefanini