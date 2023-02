Fantozzi ha invitato il ministro Abodi in città

"Ho parlato con il ministro dello Sport Andrea Abodi, invitandolo, in accordo con il sindaco Mario Pardini, a Lucca". Così il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Vittorio Fantozzi. Che aggiunge: "Abbiamo approfondito diversi progetti di impiantistica sportiva della provincia. Concordiamo con il ministro: bisogna efficientare gli impianti sportivi per ridurne il consumo energetico. Bisogna riconvertirli. La visita del ministro potrebbe anche essere l’occasione per stilare un piano di localizzazione di nuove strutture in sinergia con i territori".