Fanani: "Il pari giusto in Eccellenza" - River Pieve vs Montespertoli Il River Pieve non è riuscito a conquistare la seconda vittoria in campionato contro Montespertoli, in una partita equilibrata. Domenica prossima affronteranno fuori casa la Valdinievole Montecatini. L'allenatore Pacifico Fanani chiede concentrazione per fare bene.