Esonerato Fiaschi. Porcari cerca coach per l’under 17 e 19

I risultati non erano quelli sperati, qualche partita storta ci può stare. Ma in ogni disciplina sportiva e ad ogni livello, spesso è l’allenatore che paga dazio se ci sono difficoltà. Così, quasi un fulmine a ciel sereno, è arrivata la notizia che la società del Basket Femminile Porcari ha deciso di interrompere il rapporto con l’allenatore Matteo Fiaschi che dirigeva le squadre under 17 e under 19.

In uno stringato comunicato il team gialloblu scrive: "A Fiaschi vanno i ringraziamenti per il lavoro svolto fino a oggi ed un in bocca al lupo per il prosieguo della carriera. La società in queste ore è al lavoro per definire la guida tecnica delle squadre under 17 e under 19 che erano seguite dallo stesso Fiaschi. La formazione under 17 sarà impegnata domenica mattina a Pontedera, mentre l’under 19 tornerà in campo martedì sera alle 21 al Palasuore contro Pistoia Junior".

Ma.Ste.