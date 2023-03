E’ proprio il portiere il peggiore in campo fra i rossoneri

CUCCHIETTI: 4. Commette un errore ingenuo che lo costringe a fare fallo su Arena e spiana la strada al Gubbio che fino a quel momento non aveva creato grandi pericoli. Ha sulla coscienza la sconfitta.

QUIRINI: 6. Uno dei pochi che prova fino alla fine a spingere.

TIRITIELLO: 6. In difesa cerca, specie nel secondo tempo, di contenere gli avverari che, dopo il vantaggio, acquisiscono convinzione.

BENASSAI: 5. Non è preciso e sicuro come sempre. Prova a spingersi in avanti, ma non è incisivo.

ALAGNA: 5. Sbaglia qualche passaggio di troppo e non riesce a chiudere bene, specie nel secondo tempo.

MASTALLI: 5. Prova ad interrompere il gioco degli avversari, ma non sempre ci riesce e commette qualche fallo di troppo.

FRANCO: 6. Merita la sufficienza, perché ci ha provato fino alla fine, ma, soprattutto nella ripresa, predica nel deserto.

TUMBARELLO: 5,5. E’ poco incisivo e non sempre è lucido nell’ultimo passaggio. Meglio nella prima frazione di gara.

BRUZZANITI: sv. Gioca solo 18’; poi è costretto ad uscire per un problema fisico. Fino a quel momento era stato uno dei migliori.

ROMERO: 5. Si coordina bene per il colpo di testa, ma è troppo centrale e non lo piazza dove avrebbe dovuto. Per il resto compie tanti falli e non riesce a trovare altre occasioni da gol.

FABBRINI: 5,5. Fa tanto movimento e si innamora troppo della palla. Peccato, perché è un giocatore di livello alto.

RIZZO PINNA: 5. Entra a gara iniziata e fatica ad entrare in partita. Anche lui non sempre è preciso.

VISCONTI, BIANCHIMANO, DI QUINZIO e FERRO: sv. Entrano a giochi fatti; Bianchimano sbaglia clamorosamente due gol.

