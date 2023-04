Doppio titolo toscano per il Parco Alpi Apuane

La squadra composta da Giorgio Davini, Andi Dibra e Mimmo Marino (foto) e quella con Rocco Cupolo, Francesco Frediani e Luciano Bartoli del Parco Alpi Apuane Team Ecoverde Cetilar hanno vinto, nelle rispettive categorie, il campionato toscano "Uisp" di staffetta, a Vicopisano, alla "Staffetta di primavera", evento valido per l’assegnazione dei titoli regionali. Terzo posto per la squadra composta da: Stefano Bascherini, Gioele Alari e Giacomo Verona.

Numerosi anche i podi di categoria per le staffette composte da: Stefano Simi, Lorenzo Checcacci e Daniele Rubino; Marta Ricchi, Nicola Vanni e Federico Esposti che hanno conquistato il secondo posto. Quindi le staffette di categoria formate da: Luca Lombardi, Luca Biagi, Andrea Meschi; Andrea Salas, Elena Genemisi, Giada Abbattantuono; Paola Lazzini, Maricica Lucaci, Catia Ghiardi, tutte al terzo posto.

Vittorie di categoria per la staffetta mista con le gemelle Andreea e Ioana Lucaci. A Castelnuovo Magra (La Spezia), al "Trofeo Proavis", secondo e terzo posto assoluto per Marco Sagramoni e Mirko Tarantola. Vittoria di categoria per Nicola Vanni, Enrico Piastra, Luciano Bianchi e Fabrizio Santi; secondo posto di categoria per Mirco Pierotti e Luca Cupelli; terzo posto di categoria per Francesco Nardini e Gino Cappelli. Positive prove per Mirco Toma, Roberto Ria, Giovanni Balloni, Maurizio Rossi, Simone Carlini, Maurizio Folegnani e Leonardo Pierotti.

A Firenze, alla "Corri la Romola", terzo posto assoluto per Roxana Girleanu e buone prove per Simone Cimboli, Riccardo Durano e Paola Lazzini, Ioana Lucaci e Maricica Lucaci. A Reggio Emilia, alla "21 di Reggio", terzo posto assoluto per Vincenzo Agnello in 1h 05’01’’. Poi Antonino Lollo quarto assoluto in 1h 05’17’’, seguito da Alessio Terrasi in 1h 07’19’’.

A Perugia, alla "Stramarzolina", vittoria di categoria per Barbara Casaioli.

D. Mag.