Circolo Nuoto master, una squadra da record

La nuova maglia fluo della squadra racconta tutto l’entusiasmo e lo spirito agonistico da sfoderare in acqua, come puntualmente fanno gli atleti del Circolo Nuoto Lucca master. Una stagione partita sotto i migliori auspici, che ha già dato dimostrazione della stoffa della squadra allenata da Alessandro Meregalli. Non è un caso che con la stagione 2023-2024 alle porte il Circolo Nuoto Lucca master, che si allena alla piscina dell’Iti Fermi, schieri in vasca la più grande formazione di sempre: ben 80 atleti sotto la stessa bandiera che si allenano nello stesso spazio acqua. Un risultato senza precedenti che è il frutto di un duro lavoro fatto in questi anni da tutta la squadra capitanata da Alessandro Meregalli.

“Il gruppo è sempre più forte e le richieste da parte di ex atleti o frequentanti dei corsi nuoto è sempre in aumento - così Meregalli - , e questo ci dà ancora più forze e sottolinea il clima positivo che si respira nella squadra”.

La prima gara di stagione si è già svolta il 12 novembre alla piscina di Casciana Val di Pesa, organizzata dagli “Amici del Nuoto Firenze”. Una delegazione di 21 atleti ha portato la squadra al sesto posto in classifica, facendo rilevare importanti miglioramenti nei tempi rispetto lo scorso anno.

“Il nostro obiettivo - sottolinea il coach - è raggiungere un ottimo piazzamento ai campionati regionali di febbraio, dove cercheremo di entrare tra le prime 3 squadre del campionato. Un obiettivo mai raggiunto fino ad ora e a cui tutti stiamo puntando”. Il prossimo appuntamento per la sfida in vasca sarà il 14 gennaio a Livorno, a dita incrociate. “Ringraziamo gli sponsor “Tuttato2” e “Acqua Silva” per aver creduto in noi in questa stagione“. E fanno bene: risultati ci sono tutti, l’entusiasmo pure.