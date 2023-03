Ciclismo, al lombardo Pozzi la classica Coppa Cei

Il podio della Coppa Giuseppe Cei 2023

Monte San Quirico (Lucca), 28 marzo 2023 – Una classica della categoria, la 72esima Coppa Giuseppe Cei, ha aperto in Toscana la stagione degli allievi con partenza ed arrivo a Monte San Quirico alla periferia di Lucca. A dare il via alla gara presenti 180 corridori di 13 Regioni tra i quali il campione italiano di ciclocross Mattia Gagliardoni Proietti, il presidente della Federazione Ciclistica Italiana Cordiano Dagnoni.

Il percorso prevedeva 6 giri pianeggianti di 8 chilometri mentre nel breve tratto finale in linea c’era da superare la salita di San Martino in Vignale. Protagonista della corsa Jordan Vignati che guadagnava oltre un minuto di vantaggio nei confronti del gruppo, ma prima di iniziare la salita era colto da crampi ed era raggiunto. Il gruppo si sfoltiva lungo l’asperità ed al termine della discesa erano in venti al comando. A 2 km e mezzo dal traguardo lo scatto decisivo del lombardo Achille Pozzi dell’U.S. Biassono che resisteva al ritorno del gruppo andando a cogliere a braccia alzate il prestigioso successo. A sette secondi giungevano gli inseguitori e la volata per il secondo posto era vinta dal veneto Benozzato su Aquaviva, Sciarra, Gileno, Basso, Proietti e D’Antoni.



ORDINE DI ARRIVO



1)Achille Pozzi (Us Biassono) Km 69,in 1h31’, media Km 39,867.

2)Riccardo Benozzato (Sandrigo Sport) a 7”

3)Gregorio Aquaviva (Rappresentativa Piemonte)

4)Giuseppe Sciarra (Team Cesaro)

5)David Gileno (Us Biassono)

6)Lorenzo Basso (Gb Junior-Pool Cantu')

7)Mattia Gagliardoni Proietti (U.C.Foligno)

8)Samuel D’Antoni (Vangi-Sama Ricambi-Il Pirata)

9)Riccardo Del Cucina (Fosco Bessi Calenzano)

10)Eros De Beni (Fdb Sport Club)