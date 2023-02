CEFA 57

CHIESINA 52

(18-11; 33-16; 47-35)

Il Centro Computer Cefa Basket Castelnuovo vendica la sconfitta dell’andata e ribalta la differenza canestri contro Chiesina. Sempre con Andrea Angelini ai box e col fratello Simone frenato da noie ad una mano, il Cefa si è confermato gruppo solido e ha superato la capolista rilanciandosi nella corsa al primo posto del campionato di Prima Divisione.

"E’ stata un’ottima partita - commenta il coach Michele Rocchiccioli - . Chiesina era imbattuta e quindi non era un match semplice e se volevamo riaprire i giochi per chiudere al primo posto, dovevamo solo vincere e così è stato. All’andata avevamo perso di un solo punto, quindi vincere era fondamentale per tornare in corsa a sei giornate dalla fine. Crediamo nel riaggancio. I primi due quarti sono stati perfetti e sono stati quelli decisivi per vincere la partita. Siamo calati inevitabilmente dopo, Chiesina è tornata vicina, ma non ci siamo mai fatti superare. Sono contento dei ragazzi, gli Under continuano a crescere, mentre nel finale devo citare Ferrando e Simone Angelini che hanno gestito bene sia attacco che difesa".

Prossima giornata il 18 febbraio contro i Warriors Lucca al palazzetto di Castelnuovo.

Ferrari, Tosoni 2, A. Angelini, S. Angelini 12, Guidugli 2, Lana 2, Tardelli 2, Ferrando 10, Guidi 9, Rosellini, Grandini 13, Bertolini 5. All. Rocchiccioli con Sergiampietri.

Dino Magistrelli