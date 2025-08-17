Corri nel comune di Careggine-Trofeo Parco Apuane, foto e classifica

Careggine (Lucca), 17 agosto 2025 – Dal borgo di Isola Santa, nel comune di Careggine, ha preso il via la 24esima edizione della corsa in salita che, dopo 14 chilometri immersi nella natura, conduce fino al capoluogo. La tempesta della notte si è dissolta rapidamente, lasciando spazio a scorci mozzafiato con le Alpi Apuane a fare da cornice a una giornata di sport e bellezza.

Siamo in provincia di Lucca, nel cuore della Garfagnana: qui si trova Isola Santa, un minuscolo borgo di case in pietra con tetti in ardesia e una chiesetta che si specchia in un lago artificiale. Un luogo che sembra uscito da una fiaba, capace di incantare chiunque lo visiti. Proprio da qui è nata la corsa, grazie all’impegno e alla passione di Graziano Poli, presidente della Asd Parco Alpi Apuane, originario di queste terre. La sua infanzia trascorsa accanto alla chiesetta, recentemente restaurata, ha dato ispirazione a un evento che negli anni si è consolidato, fino a richiamare anche quest’anno, nonostante il meteo inizialmente inclemente, oltre 200 atleti.

La manifestazione è stata organizzata in maniera impeccabile dal Gs Alpi Apuane sotto l’egida della Uisp, con il patrocinio del Comune di Careggine, dell’Unione Comuni della Garfagnana e con la collaborazione fotografica della ETS Regalami un sorriso.

