Campagni nella selezione toscana

Un’altra importante convocazione per la formazione della Lucchese Femminile. Questa volta è il difensore Caterina Campagni (foto), convocata nella Rappresentativa toscana femminile che, mercoledì prosimo, affronterà, al Centro Federale "Bozzettiscici", la squadra Giovanissimi "B" della società Tavernuzze, in vista del Torneo delle Regioni 2023. La soddisfazione è tanta in casa rossonera, perché la convocazione di Campagni si aggiunge a quella del portiere Alessia Passarella che ha già iniziato la preparazione per la "Viareggio Cup", dove parteciperà con la Rappresentativa Nazionale Under 20 della Lega nazionale dilettanti.

Il campionato della Lucchese Femminile riprenderà con il recupero della ventunesima giornata, mercoledì 29 marzo, alle 17.30, sul sintetico di Saltocchio, dove affronterà l’Accademia Vittuone. Posticipo ottenuto proprio per la concomitanza con la convocazione di Passarella. Alla ripresa ci saranno subito delle partite molto importanti che, sicuramente, dovranno fare proprie per lasciare definitivamente la zona play-out.