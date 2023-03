Bruzzaniti: nuovi esami alla spalla

Soltanto dopo l’esito degli accertamenti ai quali sarà sottoposto l’attaccante rossonero Bruzzaniti (foto), attuale capocannoniere della squadra con 5 reti, sarà presa una decisione circa il suo impiego o meno domenica contro la Fermana. Questo nonostante le notizie di ieri che lo davano di nuovo a disposizione. Il malanno a una spalla rimediato sabato scorso a Gubbio, dopo appena diciotto minuti di gioco, non sembra essere particolarmente serio, ma è più logico aspettare le prossime ore per avere un quadro più esauriente. Al momento sono fifty-fifty le probabilità che Bruzzaniti possa essere della partita.

Intanto, durante il consiglio direttivo di Lega Pro, tenutosi ieri nella sede fiorentina di via Jacopo da Diacceto, il presidente Matteo Marani, oltre a chiedere un miglioramento dei campi di serie "C", ha anche comunicato un’ importante novità nell’ottica di fornire nuovi servizi ai club che riguarda i play-out 2022-’23: è stata avanzata la proposta che la tecnologia Var sia di supporto agli arbitri di "C" anche negli spareggi salvezza.

