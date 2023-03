Borgo a Mozzano supera il Barga per 2 a 1

Allo stadio "Remo Garibaldi" di Borgo a Mozzano si è giocato il recupero del match tra i padroni di casa ed il Barga. La gara fu sospesa domenica 12 marzo, al 25’ della secondo tempo, per un malore al padre del direttore di gara che fu prontamente soccorso e, poi, trasferito all’ospedale San Luca. Ed è ripresa proprio dal minuto della sospensione. Il risultato non è cambiato ed il Borgo a Mozzano si è imposto per 2 a 1. I padroni di casa sono passati in vantaggio al 10’ del primo tempo con Francesco Piacentini e quattro minuti più tardi hanno raddoppaito con Fati su rigore. Per gli ospiti ha accorciato al 7’ del secondo tempo Gonnella. In classifica il Borgo a Mozzano sale a quota 31, mentre il Barga rimane fermo a quota 17.

A. L.