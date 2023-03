Bcl sbanca il parquet di Siena Battuta agevolmente la Mens Sana

MENS SANA

65

BCL

86

MENS SANA SIENA: Rosati, Pannini 4, Iozzi 11, Menconi 7, Benincasa 7, Empilo, Milano 2, Sabia 5, Prosperanti, Bovo 2, Tognazzi 8, Bacci 19. All.: Binella.

BASKETBALL CLUB LUCCA: Landucci 2, Burgalassi, Lenci, Lippi 13, Barsanti 3, Russo 5, Tempestini 18, Del Debbio 11, Simonetti 24 , Piercecchi, Pierini 10, Rinaldi. All.: Nalin.

Note: parziali 8-23, 15-41, 42-62.

SIENA - Sesta vittoria nelle ultime sette gare e decimo posto solitario, in piena griglia play-off. Bcl non si ferma più e può davvero diventare la mina vagante della post season promozione. Inoltre Agliana e Quarrata, rispettivamente nona e ottava, sono lì, ad un tiro di schioppo. Peccato che il campionato per Bcl sia cominciato a febbraio. Ma la "B" può arrivare ugualmente.

Dopo aver demolito il Castelfiorentino, ex capolista, anche al "Palaestra" (teatro dei sogni stile Old Trafford, visto che su quel campo sono stati vinti scudetti e coppe, poi cancellati dalle note vicende), i biancorossi hanno abbattuto gli avversari, annichilendoli sin dall’avvio. Il successo si costruisce già nel primo quarto, chiuso a + 15. Il gap si dilata ancora di più nel secondo segmento di gara, arrivando sul + 23 e sul +26 all’intervallo lungo. Lucca concede 15 punti in 20’ alla fine del primo tempo.

Nella ripresa padroni di casa all’arrembaggio, rosicchiato qualche punto, ma senza mai impensierire il Bcl che riesce a tenere una distanza di sicurezza, con il punteggio di 42-62. L’ultimo quarto va decisamente su di giri, aumenta il ritmo e l’animosità sul parquet; Siena non ci sta e prova in tutte le salse a scardinare la difesa approntata da Nalin, senza riuscirci. Cinque in doppia cifra, tutto ha funzionato alla perfezione.

Sabato prossimo sfida con La Spezia, una delle "big" del campionato.

Massimo Stefanini