Bcl, rinviato il sigillo sui play-off Per i biancorossi impresa sfiorata

OLIMPIA LEGNAIA

73

BCL

72

OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE: Pinarello, Baldasseroni, Merlo 25, Radchenko, Baldinotti, Riboli, Sakellariou 13, Quaglia 2, Del Secco 8, Cherubini 6, Nikoci 6, Scampone 13. All.: Zanardo.

BASKETBALL CLUB LUCCA: Landucci, Burgalassi 5, Lippi 17, Russo, Tempestini 8, Del Debbio 18, Simonetti 6, Piercecchi, Pierini 18, Rinaldi. All.: Nalin.

Arbitri: Dori e Celentano di Arezzo.

Note: parziali 19-21, 35-30, 64-46.

FIRENZE - Peccato. Sfiorata l’impresa da parte di Bcl che rimonta da -20 a fine terzo periodo, va persino in vantaggio, ma decide una tripla di Sakellariu per l’Olimpia Legnaia che percepisce sempre di più profumo di serie "B".

L’ultimo tiro di Del Debbio – che se trasformato avrebbe significato vittoria – , si ferma sul ferro. La truppa di coach Nalin ha, comunque, tenuto testa ad una squadra che ha inanellato, con quella di sabato sera, la decima vittoria nelle ultime dodici gare disputate.

Prima parte in equilibrio e, all’intervallo lungo, i gigliati sono avanti, ma di sole cinque lunghezze. E’ un parziale di 29-13 nel terzo periodo per la Zanardo band che proietta in paradiso i gialloblu. Del Secco, Scampone, Merlo e Nikoci protagonisti: 64-44 e titoli di coda imminenti. Ma la pellicola del quarto ed ultimo segmento di partita nasconde alcuni cimeli preziosi. Li sfodera la squadra biancorossa su entrambi i lati del campo: difesa ferrea, l’Olimpia segna il primo canestro su azione dopo 6’. In attacco, invece, è una sinfonia corale. Lippi, Tempestini e sotto le plance è un continuo clinic di Simonetti e di Pierini che sfodera persino un "gancio" alla Jabbar. Lucca erode lo svantaggio ad ogni azione. Pareggia Del Debbio prima, poi e Simonetti sigla un clamoroso sorpasso al 39’: 70-72. Infine Saekellariu, lasciato solo, trova i tre punti decisivi. Ci sarebbe ancora tempo, ma Del Debbio, triplicato, è già tanto che riesca a provare la conclusione (che non entra).

La matematica qualificazione ai play-off non arriva; il calendario non aiuta, ma il sigillo per la poule promozione potrebbe essere applicato venerdì 7 aprile, alle 20.30, al "Palatagliate", contro Quarrata dell’"ex" Tonfoni, già qualificata.

Mas. Stef.