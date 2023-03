Basket - Serie "C" maschile "Gold"

Filippo Creati squalificato, Nannipieri infortunato; ci sarà probabilmente il debutto di Ghiarè, fuori dall’inizio anche lui e che, adesso, dovrebbe essere pronto. A dominare i pensieri dei dirigenti del Bama Altopascio, prima del match di oggi, ore 18 a Castelfiorentino, contro i locali (arbitri Forte di Siena e Barbanti di Livorno), è la cosiddetta injury list.

Per i "Nomads" (nuova denominazione ufficiale sullo stile delle squadre NBA americane e derivato dal fatto di dover sempre emigrare a Ponte Buggianese), un match sulla carta proibitivo. E’ vero che Bini e compagni sono reduci da una partita che rimarrà negli almanacchi, vinta su Arezzo rimontando da -25 nel terzo quarto e con due espulsi e diversi infortunati; ed è vero che i castellani sono reduci da due stop di fila. Ma il valore tecnico dei roster non sono nemmeno paragonabili. La truppa di coach Angiolini, un "ex" (al Bama uno spicchio di stagione 2019-2020), è attualmente seconda in classifica, dopo aver condotto a lungo il campionato. In "B" dirette vanno le prime quattro. Il team della Valdelsa dispone di un roster di primissima fascia, implementato, dopo gli infortuni di Corbinelli e Geromin, dal ritorno sul parquet di un top player come Delli Carri e dall’ingaggio di un professionista della palla a spicchi, con presenze in "A2" e "B" per anni, come Cantagalli, dal Gema Montecatini Terme. Definirlo un lusso sarebbe riduttivo. Basta questo per sottolineare gli anni luce di differenza tra i due roster attuali, nonché la diversità di ambizioni delle due franchigie. Servirà, come contro Arezzo, un Bama in versione "The hateful eight", perché di otto disponibili stiamo parlando, come è accaduto domenica scorsa. A dire il vero, domenica, al "Palapertini", si è trattato di una versione riadattata: "The hateful six".

Bama, quindi, con la mente sgombra ed in cerca di un altro miracolo sportivo. Le partite da vincere sono altre, frase fatta è vero, ma che, comunque, rende l’idea. Ricordiamo che Altopascio non giocherà, giovedì, il turno infrasettimanale contro Mens Sana Siena, rinviato al 30 marzo.

Massimo Stefanini