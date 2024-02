Basket femminile serie C. Bf Porcari, una vittoria che profuma di play-off

Dopo un avvio con qualche incognita adesso la squadra ha trovato i giusti equilibri, come dimostra la serie positiva del basket femminile Porcari. L’ultima vittoria, ad esempio, ottenuta dalla prima squadra del Bf Porcari sul parquet del Palavinci, profuma decisamente di play-off. Un derby temuto e che si è rivelato difficile come nelle previsioni, con le gialloblu che dopo aver perso il primo quarto si sono aggiudicate gli altri tre con parziali che hanno decretato il successo finale. Una partita tesa, nervosa, che Porcari ha saputo gestire bene nel secondo tempo, con buone trame di gioco e una difesa attenta. Prossimo impegno per la squadra di Francesca Salvioni, domenica 11 febbraio alle 18 al Palasuore contro Castelfiorentino. Ecco il tabellino della partita vinta con le termali. Bf Porcari: Granata 2, Del Carlo 3, Fusco 8, Uberti, Melchino, Donatini F., Donatini A., Ter Braake, Tocchini 2, Menchini, Giusti 17, Bartoli 23. Coach Salvioni.

M.S.