Bama e Altopascio rinnovano Le "nozze" durano da sedici anni

A livello locale un record. Certo, i diciannove anni consecutivi di Armani sono ancora lontani, ma già siamo ad un passo dai diciasette anni di fila di Simmenthal, dal 1956 al 1973, come main sponsor dell’Olimpia Milano. Per l’azienda Bama e il Nuovo Basket Altopascio il matrimonio dura da sedici anni. E’ ufficiale: il connubio si rinnova e, così, l’impresa rimane ancora sponsor principale della squadra del Tau di pallacanestro.

Bama spa, fondata nel 1980, ha la sede operativa in località Cantini, nella frazione di Marginone. La sede legale è ad Altopascio, in via Pertini 2, indirizzo dove è situato anche il Bama Store, punto vendita al dettaglio di tutta la linea produttiva in plastica. Il brand Bama si articola in tre linee: casa (cucina, bagno, lavanderia, storage e pulizia); giardino e, ultima nata, ma già affermata, la linea dedicata al mondo degli animali da compagnia, con prodotti innovativi. Tutte e tre le linee sono rigorosamente made in Italy.

"Che possiamo dire – interviene il presidente altopascese Sergio Guidi – , se non due sole parole: onore ed orgoglio. Quando un’azienda top del settore dei prodotti in plastica, nel panorama nazionale e non solo, abbina il proprio marchio al nostro da ben sedici anni, possiamo solo essere orgogliosi ed onorati. Speriamo di mantenere in alto, seppur in mezzo alle ormai note difficoltà, il marchio Bama nel tempo".

"Noi, come sempre – conclude Guidi – ci metteremo il cuore". Una lunga unione con reciproca soddisfazione e con diversi campionati vinti, compresi gli ultimi due di serie "D" e "C" Silver, ma anche il triplete del 2010 e molte altre soddisfazioni nell’arco di oltre tre lustri.

Massimo Stefanini