Bama Altopascio cede alla Virtus in gara uno Troppo forti i senesi nel match d’esordio

VIRTUS

87

BAMA ALTOPASCIO

61

VIRTUS : Berardi 6, Paunovic 2, Bartoletti 6, Banchero 5, Dal Maso 18, Bianchi n.e., Ricciardelli n.e., Olleia 9, Costantini 11, Imbrò 5, Calvellini 13, Laffitte 12. All.: Lasi.

BAMA ALTOPASCIO: F. Creati 6, Ghiaré, Nieri, Bini Enabulele 15, M. Creati 4, Salazar 6, Mandroni, Lorenzi 8, Nannipieri 7, Mencherini 15. All.: Pistolesi.

Arbitri: Barbarulo e Mancini.

Note: parziali 31-19, 56-32, 64-49.

Niente da fare. Troppo forte la Virtus che ha sfiorato la "B" diretta in regular season, arrivando quinta, contro un Bama che ha artigliato in extrtemis la post season. Bini e compagni hanno anche sorpreso gli avversari in partenza, con zone alternate.

I ragazzi allenati da coach Lasi faticano a trovare il canestro; Nannipieri schiaccia in contropiede, Mencherini segna 6 punti di fila ed è 8 a 0 per i rosablu e, successivamente, 10-16 al 5’. Il sorpasso lo firma Del Maso: 19-18 e, da lì in poi, finisce la partita. Durata circa 8 minuti.

Filippo Creati, al rientro con tutore alla spalla, è appena al 30%, Salazar non riesce ad ingranare. Siena, al contrario, ha percentuali paradisiache, non sbagliando praticamente mai e, così facendo, confeziona un parziale di 12-1 e i padroni di casa scappano via. Un gap favorito da poca tenuta difensiva e da disattenzioni sui tagliafuori da parte della compagine di Altopascio. Tutto ciò determina il 33-19 e l’impietoso 56-32 all’intervallo lungo, con i gialloverdi che non sbagliano più niente. Al rientro dagli spogliatoi il Bama tira fuori il cuore ed inizia a mordere con più convinzione. Berardi e compagni palesano notevoli difficoltà a trovare la retìna; ci sono molte occasioni per accorciare, ma, purtroppo, non sfruttate a dovere. Il parziale del periodo, comunque, è 17 a 8 per la Pistolesi band (64-49).

Inizio di quarta frazione e Salazar piazza subito la tripla del -12 (64-52). Ci sarebbe spazio per tentare di rientrare. Tra i tifosi altopascesi arrivati fin nella città del Palio serpeggia la speranza di una nuova, storica, rimonta come nel match di campionato. Ma i rosablu non sono lucidi: anzi, sono molto affaticati dalle rotazioni accorciate, con Tarzan out e Ghiaré che subisce l’ennesimo infortunio a una caviglia. Siena fa valere la maggior caratura tecnica, amministra, e, guidata da Dal Maso, Calvellini, Laffitte e Costantini, allunga senza problemi.

Adesso l’appuntamento è per mercoledì 3 maggio, alle 21, sempre in terra senese. Poi ci si sposterà a Ponte Buggianese per gara tre, sperando che ci possa esserne anche una quarta. Eventuale quinta, ancora Siena.

Massimo Stefanini