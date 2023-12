Andreucci-Briani secondi a Monza

Paolo Andreucci e Rudy Briani sulla Skoda Fabia, appartenente al Team H Sport di Silvio Lazzara e con pneumatici Mrf Tyres, già campioni tricolori Rally Terra 2023 (tutto il percorso della gara si svolge su fondo sterrato) prima del via dell’ultima prova, sono giunti secondi nel Rally di Monza dietro ai compagni di squadra Andrea Mabellini e Virginia Lenzi, i quali hanno così vinto l’ultima tappa sia del Campionato italiano Assoluto Rally Sparco che del Campionato italiano Rally Terra. "È stata una gara molto combattuta - commenta Andreucci - nella quale siamo partiti bene, prendendo un leggero vantaggio. Poi abbiamo abbassato un po’ la guardia nella prova serale, per cercare la rimonta nel finale che abbiamo mancato per poco. Comunque Andrea Mabellini e Virginia Lenzi sono stati molto bravi ed hanno meritato la vittoria. Sono giovani e sono contento per loro".

Dino Magistrelli