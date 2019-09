Lucca, 28 settembre 2019 - La maglia iridata conquistata nel Campionato del Mondo under 23 in Inghilterra grazie al VAR da Samuele Battistella è anche toscana.

Il neo iridato infatti corre nella Dimension Data For Qhubeka, gruppo ciclistico con sede sociale a Lucca e Battistella è tesserato con il Comitato Regionale Toscana, guidato da due toscani Doc, l’ex iridato degli Under 23 Francesco Chicchi e da Daniele Nieri.

Una giornata indimenticabile per Samuele Battistella che ha festeggiato nello Yorkshire al termine di una giornata lunghissima e caratterizzata dall’utilizzo del VAR che ha portato i commissari di gara a cambiare il verdetto della strada. L’olandese Eekhoff, infatti, aveva tagliato il traguardo in prima posizione davanti al corridore azzurro diretto dal c.t. Marino Amadori, ma è subentrata in azione la moviola in strada che è andata a rivedere un episodio avvenuto quando mancavano 120 km al traguardo.

Un episodio in cui il corridore olandese ha accusato dei problemi meccanici e si è attardato. Per rientrare in gruppo ha sfruttato il traino della sua ammiraglia: l’operazione è chiaramente vietata dal regolamento della UCI e, proprio per questo motivo, Eekhoff è stato squalificato.

La vittoria è così andata a tavolino a Samuele Battistella che è salito sul gradino più alto del podio, si è messo al collo la medaglia d’oro, ha indossato la maglia arcobaleno e ha fatto risuonare l’Inno di Mameli. Così dopo lo juniores Antonio Tiberi, laziale, ma tesserato anch’egli per una società ciclistica toscana della provincia di Pistoia, il Team Franco Ballerini Due C, anche questo secondo titolo mondiale ha una matrice troscana.