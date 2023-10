Negata intitolazione di una strada a Pertini, il sindaco di Lucca: “Polemica strumentale”

Lucca, 19 ottobre 2023 – “Una polemica strumentale”. Così il sindaco di Lucca Mario Pardini commentando la bufera in seguito alla mancata intitolazione di una strada all’ex presidente della Repubblica Sandro Pertini. La bagarre è andata in scena in consiglio comunale di martedì. Il voto contrario della maggioranza per l’intitolazione ha fatto saltare dalle sedie il Partito Democratico, intervenuto anche con i suoi vertici nazionali sulla vicenda.

Mario Pardini, sindaco di Lucca

“La polemica è strumentale, non siamo quelli che il Pd vuole dipingere – dice Pardini – Il tema dell’intitolazione di strade a personaggi illustri ci sta talmente a cuore che abbiamo istituito una commissione ad hoc dopo anni che non c’era. In quella sede si parlerà dell’intitolazione all’ex presidente Pertini, non in consiglio comunale. Per questo c’è stato il voto contrario”.

Pardini continua: “Voglio ricordare ai consiglieri che hanno portato alla ribalza nazionale la vicenda che loro sono gli stessi che hanno negato l’intitolazione di una strada a Falcone e Borsellino nel trentennale della strage. Il Comune di Lucca è un luogo in cui si rispettano le regole e sarà nella commissione toponomastica che si entrerà nel merito della questione dell’intitolazione all’ex presidente Pertini”.