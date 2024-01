“L’ideologo di Putin ospite a un convegno a Lucca”, è polemica

Lucca, 4 gennaio 2024 – Polemica a Lucca per la presenza, sia pure in video collegamento da Mosca, del filosofo russo Aleksandr Dugin, considerato amico di Putin, ideologo dell’aggressione all’Ucraina e teorico della supremazia di una Russia euroasiatica sull’Occidente. Il filosofo è stato invitato sabato 27 gennaio all’evento dal titolo “Verso un nuovo mondo multipolare” organizzato dall’associazione Vento dell’Est, presieduta da Lorenzo Berti, ex candidato sindaco di CasaPound a Pistoia.

Insorge il Pd, ma non solo. Mentre Forza Italia definisce “un grave errore” l’invito auspicando che gli organizzatori “ci ripensino e non diano spazio alle teorie politiche violente e guerrafondaie del filoso russo”, il deputato e segretario regionale dem Emiliano Fossi chiede “una dura condanna anche da parte della giunta cittadina di destra per la scelta di chiamare come relatore l’ideologo di Putin, Dugin, che ha come obiettivo lo sterminio degli ucraini, la cancellazione di ogni forma di libertà, di espressione e di inclusione”.

Lorenzo Berti, interpellato dall'Adnkronos, ha spiegato che "ad oggi il collegamento con Dugin è confermato". Quanto alle polemiche sollevate, Berti le trova "ridicole e strumentali". "Il convegno non è sulla figura di Dugin né sulla guerra in Ucraina, ma sul mondo multipolare e Dugin è stato invitato come uno dei massimi studiosi di geopolitica a livello internazionale". Berti non accetta neppure l'accusa di dar voce a "un guerrafondaio": "Pd e Forza Italia che contestano la presenza di Dugin negli ultimi decenni hanno sostenuto ogni tipo di guerra". Quanto alla scelta del 27 gennaio, Giorno della Memoria, come data del convegno lucchese, Berti sottolinea: "Non vedo quale sia il nesso, francamente mi sfugge". Alla conferenza dal titolo "Verso un nuovo mondo multipolare" - in programma al Grand Hotel Guinigi - interverranno tra gli altri il fotoreporter Giorgio Bianchi, lo stesso Lorenzo Berti e Alberto Bradanini, ex ambasciatore in Cina e Iran.