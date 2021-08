Lucca, 1 agosto 2021 - C'è un bel po' di Toscana nel trionfo di olimpico di Lamont Marcell Jacobs sui 100 metri con uno straordinario 9"80, nuovo record europeo. Infatti l'azzurro, oggi in forza alle Fiamme Oro, è cresciuto nella Virtus Lucca.

Dopo aver mosso i primi passi nell’Atletica Brescia, Jacobs arriva nel club toscano nel 2012 ed è con la maglia della Virtus che si mette in evidenza come velocista e saltatore in lungo, finendo poi per optare per la velocità pura.

Quindi, dopo tre anni il passaggio alle Fiamme Oro, ma la splendida volata di Tokyo è partita da Lucca, visto anche il forte legame rimasto tra Jacobs e la Virtus per la quale il neo campione olimpico ha cintinuato agareggiare nei campionati di società.

Jacobs con la moglie Nicole a Porto Ercole (da Instagram)

Grande soddisfazione nella società lucchese che ha celebrato l'impresa con un post su Facebook: "Marcell Jacobs porta l’Italia sul tetto del mondo. Una storia incredibile, un’emozione pazzesca! Quante lacrime di gioia in questa domenica d’agosto, quanta soddisfazione per la Virtus che ha sempre creduto in questo ragazzo fantastico e in questo straordinario atleta!".

L'assessore allo sport del Comune di Lucca, Ragghianti, aspetta Jacobs per festeggiarlo con tutta la città: "Ci siamo già attivati per accogliere presto Jacobs a Lucca, per festeggiare lui e tutta la Virtus, perché questo risultato straordinario è merito anche di questa società che alleva, individua, prepara i talenti di oggi e di domani, con una passione, un amore e un’attenzione fuori dal comune. E festa sia dunque: il modo migliore per celebrare anche il nuovo campo di atletica “Moreno Martini”, che con quell’azzurro emozionante ci rende ancora più orgogliosi di essere italiani".