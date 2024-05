Marina di Pietrasanta, revocato il divieto di balneazione a Fiumetto

Pietrasanta (Lucca), 17 maggio 2024 – Una buona notizia in vista della stagione estiva alle porte. I nuovi campionamenti effettuati alla foce del fosso Fiumetto dall'Arpat, su richiesta del Comune di Pietrasanta, hanno restituito valori microbiologici nei limiti di legge dopo la non idoneità alla balneazione comunicata giovedì 16 maggio. Quindi il sindaco Alberto Stefano Giovannetti ha firmato l'ordinanza di revoca del divieto temporaneo alla balneazione per il tratto di mare interessato. La revoca ha validità immediata. Il tratto di costa oggetto del divieto non rientra, comunque, fra quelli come Bandiera Blu 2024 per la qualità delle acque.

