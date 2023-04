L'ultimo abbraccio a Mamma Brosio. Vip, tanti amici e gente da tutta Italia ai funerali

Forte dei Marmi (Lucca), 21 aprile 2023 – Un abbraccio calorosissimo da parte di tante gente, amici e vip, ha circondato d'affetto Paolo Brosio. C'era tanta gente oggi pomeriggio all’ultimo saluto tributato ad Anna Marcacci Brosio morta lunedì scorso a 102 anni. La mamma di Paolo, popolare giornalista e personaggio tv, è stata a sua volta scrittrice e opinionista ospite di tanti programmi televisivi come “Quelli che il calcio” e il “Maurizio Costanzo Show”. Il feretro è arrivato alle 14 nella chiesa di San Francesco e S.Maria Assunta a Vittoria Apuana dalla vicina cappella mortuaria della clinica del San Camillo dove la donna si è spenta. Era accompagnata dal figlio, da amici e conoscenti arrivati da parecchie zone d’Italia. Tante le persone arrivate anche da Pisa dove Anna Marcacci Brosio è nata e cresciuta. Nei giorni scorsi la salma era stata visitata da tanti personaggi che la conoscevano bene e la apprezzavano come il ct della nazionale italiana campione del mondo 2006 Marcello Lippi accompagnato dalla moglie Simonetta, e dal presentatore Carlo Conti a cui Anna era molto affezionata. Andrea Bocelli, tramite la moglie Veronica, ha inviato a Paolo Brosio una toccante lettera in cui ha espresso la sua vicinanza e ha raccontato le grandi qualità umane della signora Brosio. Migliaia i messaggi di condoglianze arrivati da ogni parte d’Italia. La signora Anna è stata ricordata in questi giorni in diretta sui canali Mediaset anche da Barbara D’Urso e Federica Panicucci che erano sue amiche sincere.Tra i presenti alla funzione religiosa di oggi pomeriggio il sindaco di Forte dei Marmi Bruno Murzi, il vice Graziella Polacci, il magistrato ed ex parlamentare Cosimo Ferri, esponenti del mondo imprenditoriale e culturale di livello nazionale. La cerimonia funebre è stata officiata dal parroco padre Antonio Severino Landi accompagnato da altri sei parroci che fanno parte della storia di devozione della famiglia Brosio. Sul feretro della signora Anna sono stati posizionati il libro “Le nove colombe bianche” sulla sua vita che lei stessa aveva scritto, il peluche che le ricordava il suo adorato cane Bobo, le maglie che le squadre di calcio di serie A le avevano regalato ai tempi delle sue partecipazioni a “Quelli che il calcio” e le maglie delle Olimpiadi del Cuore, la Onlus che la stessa Anna ha fondato insieme al figlio Paolo. E’ stata scelta una lettura di una lettera di S.Paolo Apostolo ai romani e quindi un brano del Vangelo secondo Giovanni. Nella sua omelia padre Antonio Severino Landi ha tratteggiato la figura di Anna Brosio che ha vissuto “Una vita da cristiana limpida e generosa. La morte non è un addio ma un arrivederci. Anna è nel Regno dei Cieli dopo aver pregato intensamente, orgogliosa della sua fede”. È stata poi letta una preghiera indirizzata alla Madonna scritta dalla stessa signora Marcacci Brosio. Toccante e davvero sentito il saluto alla madre dall’altare di Paolo Brosio. “Ringrazio Dio di avermi fatto condividere con lei 66 anni della mia vita e 102 della sua. La mia mamma ha lottato con forza incredibile e con la fiducia infinita in Dio. Mi ha lasciato e ci ha lasciato una grande eredità spirituale. Quelle maglie sul suo feretro sono dovute al fatto che lei era nel cuore anche dei tifosi delle curve degli stadi d’Italia. Mamma era una vera trascinatrice, caratteristica che mi ha trasmesso insieme alla fede e alla preghiera. E soprattutto mi ha insegnato ad aiutare sempre chi soffre, i più deboli. Oggi ho più che mai la consapevolezza che mia madre è già in Paradiso”. Al termine della funzione religiosa la salma è stata tumulata nel cimitero comunale di Forte dei Marmi. Maurizio Costanzo