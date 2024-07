Forte dei Marmi, al via i tornei di burraco: si parte il 15 luglio

Forte dei Marmi (Lucca), 3 luglio 2024 - Diventa maggiorenne il “Circolo Culturale Lorenzo Il Magnifico” che quest’anno festeggerà 18 anni di “carriera” proprio qui in Versilia. Ed è pronta la programmazione della blogger e giudice di gara Domenica Giuliani che, ogni anno, pianifica i suoi tornei benefici nei migliori stabilimenti balneari di Forte dei Marmi. Inizia il 15 di luglio il tour delle sfide più divertenti di burraco cui si accompagnano cene con ottimo cibo, musica dal vivo e la “famosa torta di mezzanotte” che imperversa in rete illuminata dalle candele pirotecniche. Le serate iniziano sempre intorno alle ore 20 con il drink di benvenuto e la calorosa accoglienza di Domenica Giuliani. Alle ore 20.30 inizia il torneo di burraco in religioso silenzio, tutto cronometrato e composto da quattro turni Mitchell: si dribbla, accuratamente, l’ultimo turno Danese per evitare scontri di gioco fra parenti, amici ed ex-suocere. “Dobbiamo pensare a tutto come psicologi – aggiunge Domenica Giuliani – per non urtare la sensibilità di coloro che vengono a passare delle piacevoli ore in compagnia e senza pensieri come pure le signore e i signori che si iscrivono singoli e che ci chiedono, gentilmente, di farli giocare con un compagno o compagna interessante, elegante e di buon carattere, e per quanto ci è possibile, cerchiamo di appagare ogni loro richiesta”. Dopo il primo turno, alle ore 21 viene servita la cena oppure si aprono i ricchi buffet accompagnati da musica dal vivo e alle 21.45 ripresa gara con altri tre turni fino alla mezzanotte quando entra in scena la “torta di ringraziamento”. “Un momento solenne per i nostri tornei – spiega Domenica Giuliani – perché segna il momento dolce della serata e tutti, immancabilmente, estraggono il cellulare per fare tante foto e soprattutto video da postare sui social”. Infine viene redatta la classifica computerizzata: una vera e propria pagella in cui si vede chi ha il miglior punteggio e vengono premiate le prime 5 coppie oltre che quelli al centro della classifica e i premi di consolazione agli ultimi, i cosiddetti “primi a classifica rovesciata”, divenuto un must di Domenica Giuliani. I premi in palio sono donati da Gioielleria Grassi, Mia Bag, PinUp Stars, KTime e Kose Rose. Queste le date a Forte dei Marmi: lunedì 15 Luglio al Ristobeach (interno Bagno Giovanna) Forte dei Marmi; lunedì 5 agosto al Ristobeach (interno Bagno Giovanna); lunedi 19 agosto al Bagno Albertina. Solo con prenotazione al 340 34 244 34. Maurizio Costanzo