“Via Urbiciani deve essere riqualificata anche con stalli gialli“

Carlo Battistini torna sul punto. “Stiamo sempre parlando di Via Urbiciani, nel tratto che va da Via Consani a Via Nottolini a San Concordio – dice –.

In merito manifesto il mio disappunto in ordine al

comportamento scandaloso di questa giunta, da me peraltro votata. E’ vergognoso che dopo due anni di richieste, documenti e foto, non si intervenga per riqualificare un tratto di strada a 200 metri dalle mura. Non pretendiamo luci a led come in piazza del Giglio, ma solo un occhio di riguardo di Sistema Ambiente e un intervento del Comune per avere stalli gialli per i residenti“.