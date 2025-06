”Vetrine in Rosa“. Giro, premiati i negozi

Si è svolta a Palazzo Orsetti la premiazione delle attività commerciali che si sono distinte nell’ambito dell’iniziativa “Vetrine in Rosa”, promossa dal Comune di Lucca in collaborazione con Confcommercio in occasione del passaggio del Giro d’Italia.

L’iniziativa, coordinata dall’agenzia di comunicazione e marketing specializzata in sport e media Mcs e dalla responsabile commerciale Monica Botti, ha visto la partecipazione entusiasta di decine di negozi, bar e botteghe, che hanno saputo interpretare con creatività ed eleganza il tema della Corsa Rosa, decorando le proprie vetrine con allestimenti ispirati al ciclismo, al colore rosa e al patrimonio della città.

Un gesto simbolico, ma dal forte impatto visivo e culturale, che ha contribuito a rendere ancora più accogliente e suggestiva l’atmosfera cittadina nei giorni dell’evento.

A premiare le attività l’assessore allo sport Fabio Barsanti, insieme all’assessore al commercio Paola Granucci, che ha voluto ringraziare tutti gli esercenti che hanno aderito, sottolineando come il tessuto commerciale lucchese rappresenti una risorsa fondamentale per l’identità della città e un partner imprescindibile in ogni evento che coinvolge il territorio.

“Il Giro d’Italia è stato un grande momento di visibilità per Lucca – ha dichiarato l’assessore Granucci – e la partecipazione dei nostri commercianti ha fatto la differenza. Hanno dimostrato ancora una volta cosa significa essere parte viva della città: con entusiasmo, passione e spirito di accoglienza.”

Confcommercio era invece rappresentata durante la premiazione da Martina Carnicelli e Claudia Isola, presidente CCN di Borgo Giannotti.

Al primo posto della classifica si è piazzata l’attività Ballon Express di Borgo Giannotti, al secondo posto Di Perna Parrucchieri di San Vito e al terzo posto Blue Kids Lucca del Centro Commerciale Le Mura.

Ai rappresentanti di queste attività sono state consegnate speciali targhe celebrative dell’iniziativa, oltre a biciclette offerte da Biciclette Poli, partner dell’evento. Un gesto simbolico per premiare creatività, partecipazione e amore per la città.

Vetrine in Rosa ha dimostrato come il commercio possa essere non solo motore economico, ma anche protagonista attivo della vita culturale e sociale cittadina. Un esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni, associazioni di categoria e operatori locali.