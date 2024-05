Verso il voto. Andreuccetti ha fiducia ”Abbiamo candidati radicati nei territori”

Elezioni amministrative, il Partito democratico lucchese si dice pronto a competere sui territori interessati dalle consultazioni di giugno. Parola del segretario territoriale Patrizio Andreuccetti che propone una disamina corroborandola di ottimismo.

"Nei comuni interessati al voto – sottolinea il segretario – portiamo avanti anche liste civiche che includono rappresentanti del territorio, conosciuti e in grado di rappresentare le singole comunità; molte le proposte sul tappeto, ad esempio il progetto di una pista ciclabile che andrà a unire i i paesi della Mediavalle, partendo da Borgo a Mozzano, fino alla Garfagnana; per quanto riguarda la questione della viabilità, l’interesse è per l’intero territorio così come, per quanto concerne la raccolta differenziata dei rifiuti, puntiamo a ottenere il raggiungimento dell’80% con conseguente applicazione del tributo puntuale".

Sono molti i territori interessati dal voto in Lucchesia: fra questi, Capannori rappresenta senza dubbio il comune su cui il Pd punta gli occhi, tuttavia l’attenzione è alta anche per le altre amministrazioni. A votare, infatti, andranno i cittadini di Barga, Borgo a Mozzano, Camporgiano, Careggine, Castelnuovo Garfagnana, Castiglione Garfagnana, Fabbriche di Vergemoli, Fosciandora, Gallicano, Minucciano, Molazzana, Montecarlo, Pescaglia, San Romano, Vagli di Sotto, Villa Basilica, Villa Collemandina e, unico nell’area versiliese, Stazzema.

Prosegue Andreuccetti: "Per le prossime elezioni abbiamo costituito gruppi di persone e programmi ben radicati sul territorio; certo, Capannori rappresenta una partita importantissima ma siamo forti del fatto che negli anni l’amministrazione ha lavorato bene: questo rappresenta un buon biglietto da visita e sono certo che Giordano Del Chiaro sarà in grado di proseguire il lavoro intrapreso da venti anni di centrosinistra".

Certamente, i risultati elettorali delle amministrative avranno una ricaduta anche sugli assetti futuri, in primis per la nuova leadership della Provincia: "Non riesco a pensare oggi alla nuova composizione dell’amministrazione provinciale – precisa Andreuccetti – adesso sono impegnato a seguire l’evolversi della campagna elettorale che io stesso, tutti i giorni, sto curando nel comune di Borgo a Mozzano dove sono candidato".

Nessun timore, da parte dei vertici del Pd, per quanto riguarda un eventuale effetto traino determinabile dalle elezioni europee. Ancora Patrizio Andreuccetti che conclude: "Già dal 2019, le elezioni amministrative risultarono del tutto sganciate dalle consultazioni europee; i cittadini esercitano un voto maturo e sanno distinguere, capendo che l’impegno di un’amministrazione comunale segue obiettivi e interessi del tutto diversi dalle politiche di ambito europeo".

Maurizio Guccione