Venerdì apre la stagione cinematografica di Artè con ‘Campo di Battaglia’

Si parte venerdì 18 ottobre con una prima visione, "Campo di battaglia" di Gianni Amelio. Al via la stagione cinematografica di Artè promossa dal Comune e organizzata da Cineforum Ezechiele 25,17, con una prima programmazione di quattro film, che saranno proiettati ogni venerdì fino all’8 novembre: uno spettacolo per la sezione "Il cinema ritrovato" e tre prime visioni.

La sala cinematografica riapre così i battenti dopo un paio di anni di chiusura per lavori.

"Un percorso che unisce innovazione e tradizione attraverso un forte legame con le realtà artistiche del nostro territorio, sia amatoriali che professionali - afferma l’assessora alla cultura Claudia Berti - iniziamo con il cinema, proponendo sia nuove uscite sia pellicole capaci di stimolare riflessioni tematiche. Il cineforum è un esempio perfetto di come Artè voglia essere un luogo non solo di intrattenimento, ma anche di approfondimento e crescita culturale. A partire da novembre, presenteremo l’intera stagione autunnale. Tante le novità, pensate per avvicinare sempre più i cittadini alla cultura, diversificate e capaci di soddisfare interessi variegati".

Questo il programma dei primi quattro film: venerdì 18 ottobre ore 21 (prima visione) "Campo di battaglia" di Gianni Amelio (nella foto con Federica Rosellini a Venezia), con Alessandro Borghi, Federica Rosellini; venerdì 25 ottobre ore 21 (Il cinema ritrovato/Mastroianni 100) "8 e ½’" di Federico Fellini, con Marcello Mastroianni, Claudia Cardinale.

Si prosegue la settimana seguente, venerdì 1 novembre ore 21 (prima visione) "Il tempo che ci vuole" di Francesca Comencini con Fabrizio Gifuni e Romana Maggiora. A seguire venerdì 8 novembre ore 21 (in prima visione) "Vermiglio" di Maura Delpero, con Tommaso Ragno, Giuseppe De Domenico.

I biglietti 8 euro intero, 6 euro ridotto per ragazzi fino a 11 anni (nati nel 2013) anziani over 65, militari e forze dell’ordine, soci del cineforum Ezechiele.

Per informazioni è possibile chiamare lo 347 7377003 o inviare una mail a cineforumezechiele.com.

Ma.Ste.