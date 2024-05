Venerdì al via la grande mostra ai Balestrieri

Si avvicina a grandi passi l’evento promosso dal Lions Club Lucca Host e dall’associazione Lucchesi nel Mondo con il sostegno de La Nazione ed in programma venerdì 10 maggio alle ore 18. La Casermetta dei Balestrieri sulle Mura urbane diventerà infatti la sede di una mostra sui "70 anni di cinema e tv a Lucca": circa 50 i pannelli che riprodurranno fotografie dell’archivio storico di Foto Alcide con tanto di scatti dei vari set, attrici e attori durante le riprese dei film oppure colti dall’obbietivo preciso di Alcide, Mimmo e Claudio Tosi durante un momento di relax tra una ripresa e l’altra. Insieme alle fotografie anche numerosi manifesti cartacei dei film dell’epoca in questione, come la "La provinciale" del 1952 e "Giovani mariti" del 1958 oppure "Il marchese del Grillo" del 1981 e tanti altri, e messi gentilmente a disposizione da un grande appassionato e collezionista quale Alessandro Orsucci.

La mostra sarà ospitata dalla Casermetta dei Balestrieri sulle Mura urbane a partire da venerdì 10 maggio dal momento dell’inaugurazione e fino a domenica 19 maggio (eccezion fatta per domenica 12) dalle ore 17 alle ore 19 e dopo cena dalle ore 21 alle ore 23 e sarà accessibile gratuitamente e senza bisogno di prenotazione.

Inoltre sarà possibile prenotare ed acquistare tutte le fotografie esposte, poi ritirabili comodamente da Foto Alcide in via Mazzini, e il cui ricavato sarà devoluto al Villaggio del Fanciullo.