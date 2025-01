Uomo minaccia il suicidio. Calmato dai carabinieri

Urla, gente impaurita che è scesa in strada. Episodio movimentato martedì sera nel centro di Montecarlo. Tanta paura, per una serata che sarebbe potuta diventare rapidamente una tragedia, ma che fortunatamente è stata risolta. Un uomo ha prima minacciato di gettarsi da un palazzo di una certa altezza e di appiccare il fuoco ad una bombola di gas. E’ salita la tensione e sul posto sono arrivati i carabinieri, ma anche le ambulanze. Il rischio, se il soggetto avesse messo in atto il suo proposito, sarebbe stato enorme. Ad esempio, la possibile deflagrazione nel centro storico del paesino collinare. Diversa gente è uscita dalle varie attività, bar e ristoranti, per capire cosa stesse accadendo.

I militari dell’Arma e i sanitari sono riusciti a calmare l’individuo in questione, a parlarci, a farsi raccontare i problemi che lo affliggevano. Non è stato semplice convincerlo a sottoporsi alle cure e a desistere dalle sue iniziali intenzioni. Dopo diverso tempo, grazie alle forze dell’ordine, ai volontari e ai medici, la questione è stata risolta.

M.S.