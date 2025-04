Un’opera sacra da salvare. Restauro de La Castellana per una tutela del passato

Un nuovo passo avanti per la cura e l’attenta preservazione del proprio patrimonio storico arriva dal territorio, che annuncia il restauro dell’opera sacra conosciuta come "La Castellana". "Da secoli definita la protettrice del castello di Castiglione, la figura della Madonna è da sempre motivo di devozione, soggetto principale di dipinti e statue - spiega Roberto Tamagnini, presidente del consiglio comunale -, tra le molte, si pone anche quella della Madonna con bambino che è custodita nell’atrio del nostro municipio. "Si tratta - prosegue - di una statua marmorea e riveste un’importanza non solo religiosa ma anche politica, da come testimonia la delibera comunale che la eleva a custode del palazzo comunale nel 1599. Nonostante le notizie a riguardo non siano sufficienti a formare un quadro storico completo, rimane una lettura particolarmente interessante dell’opera, di autore ignoto".

A farsi carico dell’operazione sarà la giovane associazione "A.M.A.Cultura", molto attiva dalla sua nascita in campo culturale e storico, che ha deciso di promuovere il suo restauro previsto nel mese mariano da parte del dott. Paolo Cecchettini e che farà tornare presto al suo antico splendore la statua. L’opera è stata per anni posizionata sulla facciata del cinquecentesco palazzo del Parlamento e, purtroppo, esposta agli agenti atmosferici. "Il nostro consiglio direttivo ha voluto concentrare l’attenzione su un progetto unico e ambizioso - commenta in merito Matteo Marcalli, giovane presidente dell’associazione finanziatrice -, un dono per ringraziare la comunità di Castiglione, che ci è da sempre vicina e ci sostiene". "Il restauro della Madonna col Bambino chiamata da tutti La Castellana è certamente un’importante notizia per il nostro patrimonio storico culturale, è un’opera di grande bellezza e delicatezza, che da sempre è immagine della comunità di Castiglione, prima posta nella facciata del Comune e poi all’interno dell’atrio - dettagliano dall’amministrazione comunale -. "Vogliamo ringraziare l’associazione AMA Cultura e il suo Presidente Matteo Marcalli che da anni sono impegnati nella salvaguardia del nostro patrimonio e nella divulgazione della cultura in tutte le sue eccezionali forme. Investire in cultura, investire nella salvaguardia di un bene culturale è la forma più alta di amore per la propria terra. "Vuol dire - concludono - investire nel futuro tutelando il passato, rafforzare le radici per far crescere una pianta ancora più forte, grazie di cuore a questi ragazzi di buona volontà. Un grazie va anche ai nostri uffici comunali e agli uffici della sovrintendenza che si sono adoperati perché tutto andasse a buon fine".

Fio. Co.