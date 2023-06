Una comunità in lutto Addio a Demetrio Zei e a Valdo Pistoresi

Sono deceduti a distanza di soli cinque giorni. Quasi a voler proseguire insieme il viaggio anche oltre la vita terrena. Erano quasi coetanei e si conoscevano bene. Dopo la scomparsa, meno di una settimana fa, di Luciano Moscatelli, 90 anni, musicista nella banda musicale “Zei“, noto percussionista, apprezzatissimo da tutti, è mancato anche Demetrio Giancarlo Zei, 94 anni, figlio del fondatore di quel corpo musicale di cui era stato per diversi lustri presidente. I due, quindi, si conoscevano benissimo ed erano amici.

Demetrio Zei aveva rilanciato l’associazione con l’incremento della scuola di musica che aveva ottenuto la sala prove nei pressi del Comando della polizia municipale di via Bientinese. "Dopo Luciano Moscatelli, oggi dobbiamo salutare Demetrio Zei, il nostro presidente ad honorem, nonché figlio del fondatore “Giuliano Zei” - si legge sul profilo Facebook del Corpo Musicale “Giuliano Zei” di Altopascio - . Non ci sono parole per descrivere quanto ci mancherà la sua presenza e il suo sguardo di orgoglio e di amore per questo Corpo Musicale che porta il suo cognome. Tutto il Corpo Musicale si stringe alla famiglia".

I funerali si sono svolti ieri pomeriggio, così come quelli di un altro altopascese conosciuto, Valdo Pistoresi, 87 anni, esponente politico locale per molto tempo. Prima ex Dc, poi nel Partito Popolare dopo la disgregazione della Democrazia Cristiana. E’ stato assessore in Provincia, con vari incarichi, tra cui la delega all’agricoltura. Dipendente delle Ferrovie è stato un protagonista della politica lucchese e altopascese degli anni Ottanta e Novanta. Due persone molto conosciute e apprezzate. Alle esequie che per entrambi si sono svolte ieri nella cittadina del Tau, c’erano i parenti, i familiari, ma anche molti amici e conoscenti.

Due personaggi ai quali era legata anche la sindaca, Sara D’Ambrosio, che addirittura ha avuto in Pistoresi un primo punto di riferimento, da cui ha imparato i primi rudimenti della politica: "Mi ricordo benissimo le camminate con lui, rigorosamente di primo mattino, a parlare di politica, di attualità, di storia, proprio all’inizio del mio impegno nel Pd, nel 2008. Lui storico esponente dell’ala a sinistra della DC altopascese e lucchese, consigliere comunale e assessore provinciale all’agricoltura, attivissimo con gli Alpini, in parrocchia e nel volontariato, collaboratore del senatore Arturo Pacini, ferroviere sindacalista della Cisl, tra i fondatori dell’Ulivo e del Pd di Altopascio: una vita che parla di passione per la politica bella, di confronto e dibattito, di amore per la comunità. Lo stesso sentimento che è appartenuto per tutta la vita anche a Demetrio (Giancarlo) Zei, figlio del fondatore della storica banda di Altopascio di cui è stato presidente per molti anni. Un riferimento per molti musicisti, una persona amata. Anche lui lascia un grande vuoto nel nostro paese".

Massimo Stefanini