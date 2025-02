Un vertice su malattie rare e strategie

Per la prima volta direttori di dipartimento e di area di varie discipline, o loro delegati, dell’Asl Toscana nord ovest si sono riuniti con la governance direzionale delle Malattie rare per fare il punto su questa tematica di grande rilevanza.

La riunione si è svolta nei giorni scorsi nella sede direzionale di via Cocchi a Pisa e ha permesso di lavorare al censimento, per specialistica, dei professionisti in grado di fornire il proprio contributo in tale ambito.

Dopo i saluti del direttore dello staff della direzione Alessandro Sergi, c’è stata la relazione della referente aziendale per le malattie rare Maria Chiara Dell’Amico.

A seguire, ogni linea specialistica ha potuto fare le proprie considerazioni ed evidenziare esperienze e prospettive per la gestione dell’assistenza.

E’ stata quindi effettuata una prima revisione della relazione aziendale sullo stato dell’arte delle Malattie rare in Asl Toscana nord ovest. La riunione era anche propedeutica all’incontro regionale organizzato per la Giornata mondiale delle malattie rare in Toscana, in programma oggi 28 febbraio nell’auditorium Nuovo ingresso di Careggi (NIC-3) a Firenze, dal titolo “Un ponte tra ricerca e assistenza per il futuro delle malattie rare”.

All’evento saranno presenti tutte le Aziende sanitarie toscane, compresa ovviamente l’Asl Toscana nord ovest, e i rispettivi referenti aziendali per le malattie rare parleranno come “relatori esperti”.